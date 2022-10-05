"الشباب والثقافة" تكرَّم الفائزين في مسابقة "تراثنا فلسطيني"

غزة- الرأي

اختتمت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، معرض البازار التراثي، الذي نظمته بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، بمناسبة يوم التراث الفلسطيني، واستمر لمدة يومين بمشاركة العديد من المؤسسات والأفراد المهتمين بالتراث الوطني الفلسطيني والفنون الشعبية.

وكرَّمت الهيئة خلال حفل اختتام البازار التراثي الفائزين في مسابقة "تراثنا فلسطيني" والتي أعلنت عنها في منتصف العام الحالي وتقدم للمشاركة فيها 90 من المؤسسات والأفراد والمراكز التراثية، حيث حصل متحف القرارة الثقافي على المركز الأول في فئة أفضل مشروع تراثي، وحصلت مؤسسة الغربال للتراث الشعبي على المركز الثاني، ومشروع مطبخ ولاء للمأكولات الشعبية على المركز الثالث، وفي فئة الاستعراض حصلت فرقة شمس الكرامة للدبكة الشعبية على المركز الأول، ومشروع فرحة وطرحة على المركز الثاني.

وفي فئة الحرف والصناعات التراثية حصلت زاوية بيوت الشعر والنول وإعادة تدوير المقتنيات التراثية لصاحبها خليل السواركة على المركز الأول، وزاوية صناعة السيوف لصاحبها محمود فياض على المركز الثاني، فيما حصلت زاوية الحفر على الخشب لمحمد عرفات على المركز الثالث، وزاوية المطرزات للمسنة أم شادي غياضه على المركز الرابع، وكانت جوائز لجنة التحكيم للتميز في المشاركة من نصيب زاوية لمسات للمشغولات اليدوية وزاوية أصايل.

وفي كلمة له خلال حفل اختتام معرض البازار التراثي، تقدم رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن بالشكر والتقدير من كافة المؤسسات والجهات والأفراد الذين شاركوا في المعرض، مثمنًا جهودهم واهتمامهم ومحافظتهم على التراث الفلسطيني، مؤكدًا أن الهيئة ستعمل على إقامة البازار سنويًا لإحياء التراث الوطني وربط الماضي بالحاضر ليبقى في ذاكرة الأجيال.

وأشار محيسن إلى أن اهتمام المواطنين بمعرض البازار التراثي، والزخم الإعلامي الكبير الذي واكب افتتاح المعرض، يؤكد على ارتباط الفلسطينيين وتمسكهم بتراثهم الوطني وحرصهم على الحفاظ عليه في ظل محاولات الاحتلال الممنهجة لطمس الذاكرة والهوية الوطنية الفلسطينية بكل الوسائل والأساليب.

يذكر أن معرض البازار التراثي استمر لمدة يومين تخللها أمسيات ثقافية وفقرات فنية من الدبكة الشعبية والفلكلور والسامر الفلسطيني، وضم أكثر من 100 زاوية لعرض المطرزات والنسيج والزي الفلسطيني، والمأكولات الشعبية والتراثية، وبعض الصناعات والحرف التقليدية، وبعض الأواني الفخارية والأدوات المنزلية والزراعية القديمة، ومقتنيات نحاسية مختلفة، إضافة إلى الخيمة البدوية بكافة محتوياتها.