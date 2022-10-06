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"الشباب والثقافة" تعلن بدء تحكيم المشاركات في المسابقة البحثية الدولية

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:50

"الشباب والثقافة" تعلن بدء تحكيم المشاركات في المسابقة البحثية الدولية

غزة- الرأي


 أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن بدء المرحلة الثالثة من المسابقة البحثية الدولية: "الجهود العربية والإسلامية لخدمة القدس"، والتي سيتم خلالها تحكيم الأبحاث المشاركة في المسابقة.

وأوضحت لجنة المسابقة أنها استلمت أبحاثًا أنجزها 67 باحثًا من فلسطين ودولة عربية تغطي كافة المجالات الخمسة للمسابقة وهي: المجال السياسي والمجال العلمي والثقافي، والمجال الإعلامي، والمجال الاجتماعي والشعبي، ومجال مؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

 وأشارت اللجنة إلى أنها أنهت عملية تصنيف الأبحاث المشاركة في المسابقة حسب مجالاتها وترميزها لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية خلال عملية التحكيم، مبينة أن لجنة التحكيم تتكون من نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجالات المسابقة.

وتوقعت لجنة المسابقة أن يتم الانتهاء من تحكيم الأبحاث والإعلان عن نتائج المسابقة في نهاية شهر أكتوبر الجاري، مثمنة جهود كافة الباحثين المشاركين في المسابقة ومساهمتهم في إثراء المكتبة العربية وتزويدها بإنتاج فكري حول مدينة القدس المحتلة.
 

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