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الصحة: القوى البشرية تختتم الحقيبة التدريبية الأساسية للصيدلة

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:30

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة للصيدلة الحقيبة التدريبية للصيدلة التي استهدفت الصيادلة العاملين في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات. 

وجرى حفل توزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج التدريبي بحضور رأفت محيسن مدير دائرة التدريب وعدد من مدربي الدورة.

 بدوره ثمّن ا. رأفت محيسن جهود المدربين وكل من ساهم في إنجاح البرنامج التدريبي الذي يُعنى بتطوير منظومة العمل الصيدلاني والارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في مراكز الرعاية والمستشفيات، لافتاً إلى أنه جاري العمل على اعداد حقائب وبرامج تدريبية أخرى في تخصصات مختلفة.

 قدم البرنامج مدربين معتمدين من وزارة الصحة تناولوا عدد من المفاهيم في مجال الصيدلة والجودة والانعاش القلبي الرئوي بواقع 48 ساعة تدريبية.

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