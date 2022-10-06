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الكوادر الفنية بالسياحة تواصل عمل المجسمات الأثرية والتنقيب بموقع البريج

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:39

الوسطى- الرأي

تواصل الطواقم الفنية بوزارة السياحة والآثار منذ أسبوع عمل المجسمات العلمية وبدء التنقيب الأثري بموقع البريج والذي يستمر لمدة شهر كامل.

وبين وكيل الوزارة د/ محمد خلة أهمية المجسمات وعملها في تحديد الموقع وأبعاده فضلا عن إرشادها عن الطبقات الجيولوجية المعرفية، واسهامها بشكل كبير في استجلاء الشواهد العمرانية وماهيتها في الموقع والتي تعد مقدمة لأعمال التنقيب العملي الأثري.

يشار إلى أن الوزارة تكرس جهودها في الحفاظ على الإرث التاريخي العريق وسمو الحضارة الفلسطينية، وحماية المواقع والمقتنيات الأثرية التي يتم اكتشافها وتعزيز المعرفة للمواطن بالهوية الفلسطينية.

يذكر ان الموقع المكتشف بالبريج يضم مجموعة من الأرضيات الفسيفسائية وايقونات حيوانات تؤرخ للعصر البيزنطي ورسومات رائعة تجسد الحياة الاجتماعية، ومجموعة آخري من الأرضيات ذات الاشكال الهندسية الممتدة والمعالم والشواهد العمرانية للجدران الأثرية ومقتنيات فخارية وقوارير زجاجية وتيجان رخامية.

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