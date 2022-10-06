مدرسة الهدى الثانوية للبنات تنفذ ورشة عمل حول مجالات جائزة خليفة التربوية

غزة- الرأي

نفذت مدرسة الهدى الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب غزة ورشة عمل حول مجالات جائزة خليفة التربوية الدورة الـ 16، وقصة نجاح في مجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع عربياً).

وكانت المعلمة المنفذة للورشة أ. نجوى الشيخ علي قد استعرضت أهمية ودور الإبداع في العملية التعليمية وصولاً للأسس القوية في تعزيز التفاعل بين المعلم والطالب الأمر الذي يدعم في اتجاه دعم وتطوير منظومة التعليم، مشيرةً إلى أن المعلم المبدع يمثل أحد الركائز الحيوية في هذا السياق.

وحضر تنفيذ ورشة العمل د. محمود مطر وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشؤون التعليمية، وأ. حمدي الدلو مدير التربية والتعليم غرب غزة، وأ. د. إبراهيم الأسطل عميد كلية التربية في الجامعة الإسلامية، أ. منى مصطفى مديرة مدرسة الهدى الثانوية للبنات، و أ. نجوى الشيخ علي المنفذة للورشة، إلى جانب عدد من المشرفين التربويين ورؤساء الأقسام ومديرو المدارس التابعة للمديرية.

وأشاد د. محمود مطر، بدور المعلمة أ. نجوى لحصولها على جائزة خليفة التربوية، وأشار إلى أن تنفيذ الورشة يأتي تزامناً مع يوم المعلم الفلسطيني الذي هو جدير بالاهتمام من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني والدولي، وثمن د. مطر جهود الدول العربية التي تسعى دوماً إلى تقديم فرص عمل للمعلم الفلسطيني وإن دل على شيء فإن ذلك يدل على إبداع المعلم الفلسطيني تحديداً في قطاع غزة رغم الظروف التي يعيشها المعلم.

وفي كلمته فقد أشار أ. حمدي الدلو إلى أن الإبداع يمثل أحد المرتكزات الحيوية للمعلم في مسيرته التدريسية وفي تفاعله مع طلابه، مشيراً إلى أن الإبداع يحمل صوراً كثيرة داخل بيئة التعلم، وشكر أ. نجوى الشيخ علي على تنفيذها هذه الورشة، وتمنى لها الإبداع والتميز في كافة مجالاتها التعليمية والحياتية.

ومن ناحيته فقد أكد أ. د. إبراهيم الأسطل أن المعلم المبدع هو صاحب رسالة وهو الذي يسعى دوماُ إلى التميز في توصيل الرسالة التربوية للطالب، فهو جدير بالثقة والاحترام والتقدير من قبل كافة المؤسسات التعليمية.

وتحدثت أ. نجوى الشيخ علي أن المشوار التربوي لابد وأن يكون به علامات فارقة، فالمشاركة في مسابقة خليفة التربوية تعتبر بالنسبة لي هي العلامة الفارقة، فهي تعمل على تحفيز وتعزيز إبداع المعلم وتدفعه إلى مزيد من التطوير في الأداء، فتجعل منه معلماً قادراً على التحدي ولديه إلمام بأدوات التميز والإبداع ويصبح قادراً على العطاء محلياً وعالمياً.

وأكدت أ. نجوى أن للجائزة دور كبير في تميزي وتطوير مهاراتي والارتقاء بمستوى أدائي التعليمي، كما أن معاييرها رسمت لي طريقاً لبلوغ الأهداف وتحقيق الطموح والنجاح.

وفي ختام تنفيذ الورشة تم تكريم مديرية التربية والتعليم غرب غزة ووزارة التربية والتعليم العالي لإشرافهم المباشر على تنفيذ الورشة، كذلك وتكريم الجامعة الإسلامية لاستضافتها تنفيذ الورشة.