الصحة تناقش أنشطة بناء القدرات الخاصة بخدمة جراحة أورام العظام

غزة- الرأي

بحثت الإدارة العامة للتعاون الدولي والمشاريع تطوير وبناء قدرات أطباء العظام في مجال التشخيص المبكر لأورام العظام وتقوية المهارات المتعلقة بالتقنيات الجراحية السليمة، وذلك مع الطبيب الأمريكي المتخصص في جراحة أورام العظام د. بنيامين ميلر وبرعاية وتنسيق جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وأشاد الوكيل المساعد بوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج بدور جمعية إغاثة أطفال فلسطين الريادي في استقدام الوفود التخصصية، ومثنيا على جهود الجراح الأمريكي د. ميلر.

ودعا د. الحاج الى تقديم تصور وخطة عملية تشمل أنشطة البرنامج التدريبي وضمن الرؤية قصيرة المدى وبعيدة المدى.