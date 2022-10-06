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السياحة تنظم جولة إرشادية على المعالم التاريخية لوزارة الحكم المحلي

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:51

غزة- الرأي

  نظمت وزارة السياحة والآثار جولة معرفية إرشادية عن المعالم التاريخية في قطاع غزة لوزارة الحكم المحلي بحضور وكيلها م/ سمير مطير وباستقبال وكيل وزارة السياحة د / محمد خلة . وقد شملت الجولة التعريف بالإرث الإنساني الفلسطيني في البلدة القديمة وشواهدها العمرانية الدينية والمدنية، والمتجذرة منذ آلاف السنين، وكان ابرزها زيارة المسجد العمري الكبير ، وكنيسة بيرفيروس، وسوق القيسارية وحمام السمرة المملوكيين، وسبيل الرفاعية ومتحف قصر الباشا ، وقصر السقا التاريخي ،وموقع دير القديس هيلار يون بالنصيرات. واستمع وفد الحكم المحلى إلي شرح مفصل عن الجهود المبذولة للوزارة، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والدولية في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية، فضلاً عن تقديم إرشاد تعريفي مفصل عن كل معلم ومزار تا يخي ، ومراحل الإكتشاف والتنقيب فيه، والتعرف على مقتنياته والدلالات الحضارية له. وأكد د /خله سعى وزارته لنشر التوعية المجتمعية، وتأهيل واستقبال المزارات للوفود المحلية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية والدولية للمعالم الأثرية، بما يخدم ترسيخ الوجود الحضاري لفلسطين وتاريخها وإرثها ومقدراتها ومعالمها وهويتها الوطنية، فضلا على السعي لإدراجها ضمن المواقع الفلسطينية على قائمة التراث العالمي. وأشاد وكيل وزارة الحكم المحلى م/ مطير اعجابه وتقديرها بما تم تحقيقه من تطوير للمواقع الأثرية الهامة، مؤكداً على تسخير الإمكانيات والمقدرات الوطنية و الإسهام والمشاركة في اسناد حفظ الموروث الثقافي والتراث الفلسطيني للأجيال المتعاقبة .
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