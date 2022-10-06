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الزراعة تنظم ورشة عمل حول المكافحة الآمنة "لذبابة الفاكهة" وثمار الزيتون

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:06

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي في وزارة الزراعة ورشة عمل للمهندسين العاملين في مجال الإرشاد الزراعي حول المكافحة الآمنة "لذبابة الفاكهة وذبابة ثمار الزيتون" باستخدام المصائد الغذائية الجاذبة.

 وحضر الورشة التي جرى تنفيذها في مقر مركز التدريب التابع للوزارة عدد كبير من المهندسين الزراعيين من ادارتي وقاية النبات والإرشاد وخدمات المزارعين، ومهندسي مديرتي غزة والشمال.

يأتي هذا النشاط ضمن الأنشطة التي تنفذها الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي في مجال نشر ثقافة استخدام المصائد الغذائية الجاذبة كأحد أفضل الوسائل والطرق المتعبة في مكافحة ذبابة الفاكهة وذبابة ثمار الزيتون والتي من شأنها الحد من استخدام المبيدات وإيجاد بدائل أكثر أماناً على صحة الإنسان والبيئة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة تنفذ للعام الخامس على التوالي مشروع توزيع مصائد ذبابة الفاكهة وذبابة ثمار الزيتون بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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