الزراعة تجُري جولة تفقدية على أصحاب المشاتل الخاصة

غزة- الرأي

نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى، عدة جولات ميدانية على أصحاب المشاتل، وذلك لمراقبة عمليات الزراعة داخلها، ومدى مطابقة الأشتال للمواصفات الفنية لضمان وصولها بجودة عالية للمزارعين.

يأتي ذلك لمعرفة الأصناف التي يتم زراعتها، وحصر المساحات التي ممكن أن تزرع في المحافظة من كل صنف.

وتهدف الزراعة إلى المحافظة على جودة الأشتال، تطبيقاً لسياستها للنهوض بالقطاع الزراعي لعام 2022.

من جهة أخرى، نظم قسم الخضار في دائرة الإرشاد جولة إرشادية على مزارعي الخضار في منطقتي دير البلح و وادي السلقا، وذلك لتقديم أهم الإرشادات الفنية اللازمة للمزارعين وتوعيتهم لاتخاذ أهم الإجراءات الفنية استعداداً للبدء بالموسم الزراعي الخاص بالعروة الخريفية وصولاً إلى موسم زراعي ذو جودة و إنتاج عالٍ.