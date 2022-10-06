الصحة تناقش آليات استقطاب الكفاءات الطبية النادرة

غزة- الرأي

ناقش مدير عام المستشفيات د. محمد زقوت في مكتبه اليوم، منهجية استقطاب وتوطين الكفاءات الطبية النادرة، وذلك بناء على توصيات وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، وبحضور مدير عام وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي، ود. أسامة أبو معمر من تنمية القوى البشرية، ود. رولا أبوضلفة مدير دائرة مدير دائرة التخطيط والتطوير بإدارة المستشفيات.

ويأتي هذا الاجتماع عقب سلسلة لقاءات للجنة توطين الكفاءات نتج عنها اجراء دراسة لآلية توطين الكفاءات ليتم رفعها لعطوفة وكيل الوزارة.

وتم الاتفاق على تقييم الأمور الفنية تتم من خلال لجنة مركزية تضم طبيب متخصص.