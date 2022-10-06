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الصحة: القوى البشرية تختتم دورة الكشف عن التزوير والتزييف

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:04

غزة- الرأي

أنهت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون المالية فعاليات دورة الكشف عن التزييف والتزوير للعملات والمستندات والتي تم تخصيصها لرؤساء الأقسام العاملين في المحاسبة والتحصيل المالي بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وفي كلمته أكد مدير دائرة التدريب ا. رأفت محيسن أنه تم تنفيذ الدورة بهدف الارتقاء بمنظومة العمل، مقدما شكره لمدرب الدورة المقدم محمود أبو صفية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والذي بدوره قام بتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة حول أساليب التزوير وكيفية التعامل معها والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال كشف المستندات والعملات المزيفة، مثمناً دور وتعاون الإدارة العامة للأدلة الجنائية وجهودهم في إنجاح الدورة.

 كما أكد نائب مدير عام الشئون المالية ا. فايز الشلتوني استعداد الإدارة لمواصلة تقديم البرامج التدريبية التي ُتعنى بتطوير مهارات المحاسبين والمحصلين الماليين داعياً الجميع بمختلف الفئات بالالتحاق بهذه الدورة، مقدماً شكره للإدارة العامة لتنمية القوى البشرية على تعاونهم واهتمامهم في تنفيذ الدورة.

وفي نهاية الدورة تم تقديم درع لمدرب الدورة وتوزيع الشهادات على المشاركين بالدورة.

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