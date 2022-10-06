"الأوروبي" يبحث التعاون المشترك مع وفد من كلية طب الجامعة الإسلامية

خانيونس- الرأي

استقبل مستشفى غزة الاوروبي وفد من كلية الطب بالجامعة الاسلامية يترأسه نائب العميد للمرحلة السريرية د. أحمد الغزالي، وذلك لمناقشة أمور التعاون المشترك بين المستشفى ومكاتب كلية الطب التابعة للجامعة تحضيراً للمرحلة الثانوية في العام الدراسي الجديد.

وأشاد مدير المستشفى د. يوسف العقاد بدور الجامعة في مجال التدريب للمرحلة السريرية، مؤكداً على استعداد المستشفى لتسهيل كافة الأمور المتعلقة برقى العملية التعليمية والتدريبية.

وبدوره، أوضح نائب عميد المرحلة السريرية د. أحمد الغزالي أن هذه الزيارة تأتي لتفقد آليات الاستعداد والتجهيز لمتطلبات الدراسة والتدريب لطلبة كلية الطب بالمستشفى، خاصة وأنها تشمل العديد من التخصصات مثل الباطنة والجراحة والاطفال والأشعة.