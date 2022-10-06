وكالة الرأي الفلسطينية ضبط 200 فرش حشيش بالصرف الصحي شرق رفح وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: القوى البشرية تختتم دورة الكشف عن التزوير والتزييف وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش آليات استقطاب الكفاءات الطبية النادرة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجُري جولة تفقدية على أصحاب المشاتل الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم ورشة عمل حول المكافحة الآمنة "لذبابة الفاكهة" وثمار الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة مواطن بحادث سير وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تنظم جولة إرشادية على المعالم التاريخية لوزارة الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش أنشطة بناء القدرات الخاصة بخدمة جراحة أورام العظام وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الهدى الثانوية للبنات تنفذ ورشة عمل حول مجالات جائزة خليفة التربوية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأوروبي" يبحث التعاون المشترك مع وفد من كلية طب الجامعة الإسلامية

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:19

خانيونس- الرأي

استقبل مستشفى غزة الاوروبي وفد من كلية الطب بالجامعة الاسلامية يترأسه نائب العميد للمرحلة السريرية د. أحمد الغزالي، وذلك لمناقشة أمور التعاون المشترك بين المستشفى ومكاتب كلية الطب التابعة للجامعة تحضيراً للمرحلة الثانوية في العام الدراسي الجديد.

وأشاد مدير المستشفى د. يوسف العقاد بدور الجامعة في مجال التدريب للمرحلة السريرية، مؤكداً على استعداد المستشفى لتسهيل كافة الأمور المتعلقة برقى العملية التعليمية والتدريبية.

وبدوره، أوضح نائب عميد المرحلة السريرية د. أحمد الغزالي أن هذه الزيارة تأتي لتفقد آليات الاستعداد والتجهيز لمتطلبات الدراسة والتدريب لطلبة كلية الطب بالمستشفى، خاصة وأنها تشمل العديد من التخصصات مثل الباطنة والجراحة والاطفال والأشعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟