لجنة حكومية تدرس التعديات على حرم وادي غزة تمهيداً لإزالتها

عقدت اللجنة الحكومية المختصة بمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية الواقعة في حرم وادي غزة اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن سلطة الأراضي ووزارة الداخلية ووزارة الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة ومجلس بلديات وادي غزة وذلك لحصر ودراسة التعديات الواقعة على حرم وادي غزة والعمل على إزالتها وذلك في إطار التجهيز لتنفيذ مشروع تطوير وادي غزة وإقامة محمية طبيعية في المكان.

وأكد ممثل وزارة الحكم المحلي أحمد سمارة، على أن العمل جاري على تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير وادي غزة وهو مشروع تنظيف وتشجير الوادي، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتحديد حرم الوادي لتنفيذ المشروع.

وأشار م. محمد مصلح ممثل سلطة المياه جودة البيئة إلى أهمية تنفيذ مشروع محمية وادي غزة وأهمية التوعية للمواطنين بذلك وبدوره أكد مدير دائرة التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي على أهمية إزالة التعديات الواقعة على حرم الوادي موضحاً أنه سيجري خلال الأيام القادمة البدء في تحديد القسائم الحكومية في حرم الوادي بالتعاون مع الإدارة العامة للمساحة في سلطة الأراضي تمهيداً للعمل على إزالة التعديات.

ومن جهته أكد ممثل وزارة الداخلية والأمن الوطني العقيد سهيل أبو سمرة على جاهزية قوات الشرطة لتنفيذ التوصيات التي ستوصي بها اللجنة في إطار معالجة التعديات على الأراضي الحكومية وازالتها وفقا للقانون.