الزراعة تختتم المستوى الثاني لدورة ” اللغة العبرية ” لموظفيها

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الزراعة الفلسطينية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مقر المعهد الوطني للإدارة و التدريب دورة في” اللغة العبرية المستوى الثاني" والتي تم تنفيذها في المعهد الوطني للإدارة والتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، والتي كانت بواقع 25 محاضر استمرت لثلاثة شهور بواقع 50 ساعة تدريبية، بمشاركة عدد من العاملين بالوزارة.

وحضر حفل الاختتام كل من م. وائل ثابت مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة

، وأ.سامي النخالة مدير دائرة التدريب بوزارة الزراعة، د. أحمد لافي مدير دائرة الادارة والتدريب بالمعهد، وا.نهى عوض الله رئيس قسم التدريب بالمعهد أ. محمد الحلاق مدرب الدورة

بدوره، رحب م. ثابت في كلمة له نيابة عن وكيل الوزارة بالحضور والموظفين المشاركين في الدورة، مثنياً على جهودهم وتميزهم.

ولفت ثابت إلى أن الدورة تنسجم مع رؤية وزارة الزراعية الرامية إلى بناء قدرات الموظفين ورفدهم بالمهارات، وحاجة الوزارة لمثل هذه الدورات التي تتطلب من بعض العاملين بمعرفة اللغة العبرية.

من جانبه أكد، لافي على أن وزراته تسعى دائما لتقديم خدماتها وتنويع دوراتها وبرامجها التدريبية لتشمل اللغات والجوانب المهنية والتقنية.

بدوره شكر "النخالة" إدارة المعهد الوطني على تعاونهم الكبير، من خلال اختتام دورتين في اللغة العبرية على التوالي لافتا إلى أن هناك دورة ثالثة ستبدأ الاسبوع المقبل، استكمالاً لبرنامج دبلوم اللغة العبرية والذي سيحصل عليه الموظفين المشاركين بعد اجتياز امتحان مخصص في نهاية الدورة الثالثة.

وأكد النخالة أن وزارة الزراعة لا تدخر جهدا في توفير التدريب المتخصص لموظفيها، بهدف تجويد العمل والتطوير المؤسسي.

واختتم الحفل بتكريم كل من ادارة المعهد ومدير دائرة الادارة التدريب، ومدرب الدورة بتقديم الشهادات ودرع تكريمي، إضافة الى توزيع الشهادات على جميع المشاركين في الدورة.

اكتب إلى الصحفي لؤي