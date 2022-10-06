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العمل تكرم جمعية خانيونس الزراعية الفائزة بمسابقة أفضل "تعاونية"

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:51

غزة- الرأي

كرمت وزارة العمل، ممثلة بهيئة العمل التعاوني، اليوم، جمعية خانيونس الزراعية التعاونية الفائزة بمسابقة “أفضل جمعية تعاونية” التي أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق من العام الحالي.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها م. إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، ومدير عام هيئة العمل التعاوني أ. نبيل المبحوح، ومدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة.

وأعرب الغصين عن سعادته بالتزام الجمعية بجميع الاشتراطات التي تضمن تنظيم عملها، مثمناً الخدمات المميزة التي تقدمها لأعضائها، والتي تساهم في مساعدة منتسبيها وتحسين جودة منتجاتها الزراعية.

من جهته تقدم مدير عام هيئة العمل التعاوني بالتهنئة للجمعية، مؤكداً أنها من الجمعيات الرائدة والعريقة في عملها.

وحصلت 6 جمعيات على أعلى تقييم في مسابقة أفضل جمعية تعاونية، وهي:” جمعية بيت لاهيا التعاونية الزراعية، جمعية غزة التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق الخضار، جمعية زينة التعاونية للمشغولات الحرفية، جمعية بيت حانون التعاونية الزراعية، الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف، جمعية خان يونس التعاونية الزراعية”.

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