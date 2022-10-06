"الخدمات الطبية" تقدم أكثر من 98 ألف خدمة خلال سبتمبر

غزة- الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية 98 ألف و551 خدمة طبية للمواطنين والمراجعين خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها في محافظات قطاع غزة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 375 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى، في حين قدَّمت أقسام العلاج الطبيعي 7239 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 4367 خدمة.

بدوره؛ استقبل قسم السمعيات 300 حالة وقدمت عيادة البصريات 2297 خدمة، في حين قدمت إدارة الإسعاف والطوارئ في المديرية 720 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 2384 بطاقة ضمان صحي للموظفين.

وأشار التقرير الإحصائي إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من 17 آلاف 996 خدمة تمريضية متنوعة، في حين صرفت أقسام الصيدلية في المديرية 12 ألف 103 وصفة طبية.

من جانبها؛ أجرت اللجنة الطبية التابعة للمديرية 853 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، فيما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 42 محاضرة عملية ونظرية، بالإضافة لاستفادة 99 من طلبة الامتياز في جميع الجامعات في التخصصات الطبية من فرصة التدريب مستشفيات ومراكز وعيادات المديرية.

يُشار أن الخدمات الطبية العسكرية افتتحت خلال سبتمبر الماضي دبلوم عالي للصحة النفسية للكوادر الطبية العاملة في المديرية وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر والصحة والنفسية والجامعة الاسلامية