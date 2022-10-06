وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تقدم أكثر من 98 ألف خدمة خلال سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية 14 ألف مولود جديد في غزة خلال الرُبع الثالث من 2022 وكالة الرأي الفلسطينية العمل تكرم جمعية خانيونس الزراعية الفائزة بمسابقة أفضل "تعاونية" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تختتم المستوى الثاني لدورة ” اللغة العبرية ” لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية هنية يشارك في افتتاح بطولة الأندية العربية لكرة السلة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تصدر التقرير الربعي للربع الثالث من العام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة حكومية تدرس التعديات على حرم وادي غزة تمهيداً لإزالتها وكالة الرأي الفلسطينية "الأوروبي" يبحث التعاون المشترك مع وفد من كلية طب الجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية ضبط 200 فرش حشيش بالصرف الصحي شرق رفح وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: القوى البشرية تختتم دورة الكشف عن التزوير والتزييف
أخبار » الأخبار الحكومية

"الخدمات الطبية" تقدم أكثر من 98 ألف خدمة خلال سبتمبر

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:56

"الخدمات الطبية" تقدم أكثر من 98 ألف خدمة خلال سبتمبر

غزة- الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية 98 ألف و551 خدمة طبية للمواطنين والمراجعين خلال شهر سبتمبر الماضي، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها في محافظات قطاع غزة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 375 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى، في حين قدَّمت أقسام العلاج الطبيعي 7239 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 4367 خدمة.

 بدوره؛ استقبل قسم السمعيات 300 حالة وقدمت عيادة البصريات 2297 خدمة، في حين قدمت إدارة الإسعاف والطوارئ في المديرية 720 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 2384 بطاقة ضمان صحي للموظفين.

وأشار التقرير الإحصائي إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من 17 آلاف 996 خدمة تمريضية متنوعة، في حين صرفت أقسام الصيدلية في المديرية 12 ألف 103 وصفة طبية.

من جانبها؛ أجرت اللجنة الطبية التابعة للمديرية 853 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، فيما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 42 محاضرة عملية ونظرية، بالإضافة لاستفادة 99 من طلبة الامتياز في جميع الجامعات في التخصصات الطبية من فرصة التدريب مستشفيات ومراكز وعيادات المديرية.

يُشار أن الخدمات الطبية العسكرية افتتحت خلال سبتمبر الماضي دبلوم عالي للصحة النفسية للكوادر الطبية العاملة في المديرية وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر والصحة والنفسية والجامعة الاسلامية

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟