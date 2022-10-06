تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً لمنسقي الإعلام في المدارس

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعاً لمنسقي الإعلام في المدارس وذلك بحضور مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي د. أحمد النجار، ومدير التربية والتعليم أ. حمدي الدلو، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. تامر النمرة، ومشرف ملف المنسقين الإعلاميين د. رامي فارس، ورئيس قسم الإعلام بوزارة التربية والتعليم أ. سامي جاد الله.

واستهل د. رامي فارس الاجتماع بالترحيب بمنسقي الإعلام في المدارس وأثنى على جهودهم الكبيرة في نقل الرسالة الإعلامية على الرغم من الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

بدوره أكد الأستاذ حمدي الدلو أن مديرية التربية والتعليم غرب غزة تولي ملف المنسقين الإعلاميين اهتماماً كبيراً وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدور الذي يقوم به المنسقون في خدمة العملية التعليمية داعياً إياهم إلى مواصلة جهودهم الكفيلة بتعزيز مكانة المدارس والطلبة على حدٍ سواء.

من جانبه استعرض د. محمد النجار المهام المنوطة بالمنسق الإعلامي، والمحددات الخاصة بنشر المحتوى وأضاف بأن المنسق الإعلامي هو ركن أساس داخل المدرسة وهو المسئول الأول عن إبراز فعالياتها وأنشطتها.

ومن ناحية أخرى أوضح الأستاذ سامي جاد الله المعايير الواجب مراعاتها عند اختيار الصورة الفوتوغرافية التي يتم نشرها عبر المنصات المختلفة مشدداً على ضرورة تهيئة البيئة المدرسية قبل التقاط الصور، وعرّج على بعض المحددات الخاصة بعمل المنسقين الإعلاميين في المدارس.

وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش مع المنسقين الإعلاميين للتعرف إلى المشكلات التي تعترض عملهم والبحث عن الآليات الكفيلة بتذليلها وتطوير عمل المنسقين في المرحلة المقبلة.