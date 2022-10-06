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الأوقاف تنظم وقفة تضامنية نصرة لأهلنا في القدس والضفة

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:33

الأوقاف تنظم وقفة تضامنية نصرة لأهلنا في القدس والضفة
الأوقاف تنظم وقفة تضامنية نصرة لأهلنا في القدس والضفة

غزة- الرأي

نظم قسم شؤون الطلبة بكلية الدعوة الإسلامية بالتعاون مع وحدة شؤون القدس في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وقفة تضامنية نصرة لما يتعرض له أهلنا في القدس والضفة المحتلتين، وذلك بمقر الكلية في محافظة الشمال، بمشاركة لفيف من الطلبة والهيئتين الإدارية والأكاديمية.

بدوره أكد المحاضر في الكلية أ. عماد مقاط على واجب النصرة للمرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى، ومساندة أهل الضفة في مواجهة عدوان الاحتلال في مخيم جنين ونابلس والمخيمات والمدن الفلسطينية التي تتعرض للهمجية والعدوان الصهيوني.

واستعرض خلال حديثه تضحيات شعبنا في جهاده ونضاله للعدو الصهيوني، مشدداً على أن المقاومة بأشكالها المختلفة هي القادرة على لجم عدوان الاحتلال وتحرير الأرض والانسان، موجهاً التحية لوالد الشهداء، فتحي خازم "أبو الرعد"، وكافة المجاهدين في الضفة المحتلة.

ودعا أهل القدس والضفة إلى الرباط والصمود والوقوف في وجه المخططات الصهيونية الرامية إلى تهويد القدس والسيطرة على الضفة.

وتخلل الوقفة التضامنية افتتاح معرضا تضمن زاوية توضيحية خاصة بالمدينة المقدسة ومجسماً يبرز معالم المسجد الأقصى المبارك

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