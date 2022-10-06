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"الشباب والثقافة" تنظم مخيمًا تعايشيًا لفناني غزة

06 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:33

جانب من المخيم
جانب من المخيم

غزة - الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الخميس، مخيمًا تعايشيًا للفنانين في قطاع غزة.

وقال رئيس الهيئة أحمد محيسن، إن المخيم يأتي وفاءً وتقديرًا لنخبة من كبار الفنانين الفلسطينيين على جهودهم المبذولة في دعم قضية شعبنا.

وأضاف محيسن خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن المخيم يتضمن فقرات ترفيهية وفنية مختلفة تعبر عن الحب والانتماء للوطن.

وأعرب عن أمله بمشاركة الفنانين من مختلف أرجاء فلسطين والأمة العربية والإسلامية في مخيم العام القادم في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

بدوره، أبدى الفنان التشكيلي فتحي غبن سعادته بالمشاركة في المخيم، متمنيًا تكرار تنظيمه كل عام.

وذكر غبن لـ "الرأي" أن مثل هذه الفعاليات تعطي دفعة إيجابية للنشاط الثقافي والفني.

من جهته، أعرب الكاتب والمخرج نبيل ساق الله، عن شكره وتقديره للهيئة العامة والشباب والثقافة ورابطة الفنانين الفلسطينيين على تنظيم هذا المخيم.

وأوضح لـ "الرأي" أن هذه الفعاليات تفتح آفاق عمل لمشاريع ثقافية وإبداعية جديدة.

أما الممثل والمخرج جواد حرودة، فثمّن خلال حديثه لوكالة "الرأي" تنظيم هذا المخيم التعايشي، مضيفا أنه شكّل فرصة كبيرة للالتقاء مع الفنانين والمبدعين.

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