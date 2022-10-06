بلدية غزة: عملية التوظيف تتم وفق إجراءات النزاهة والشفافية

غزة - الرأي

أكدت بلدية غزة أن عملية توظيف وتثبيت الموظفين تجري وفقاً للنظام وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل الفلسطيني وتخضع جميعها لإجراءات النزاهة والشفافية.

وأوضحت البلدية أن عملية استقطاب موظفين جدد تتم ضمن فئة العقود أو فرص العمل المؤقتة عبر عدة إجراءات تشمل الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات البلدية على الإنترنت ثم فرز الطلبات وخضوع المرشحين للعمل لامتحان تحريري ومقابلات من خلال لجنة مختصة لضمان إجراءات النزاهة والشفافية.

وأضافت أن بعض المتعاقدين مع البلدية تحدثوا مع وسائل الإعلام ومع بعض النشطاء بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة أبداً، والبلدية تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتجاوزين ولوقف حملة التشهير، وأشادت بأداء العاملين فيها وبصناع الجمال.

وبينت أن جميع معاملاته وإجراءاته تخضع للتدقيق والرقابة الداخلية والخارجية حسب الأصول، وأن أبوابها مشرعة أمام جميع الجهات الرسمية والحقوقية للاطلاع والفحص، واستهجنت البلدية نشر مواد إعلامية عبر وسائل الإعلام الجديد حملت معلومات مغلوطة بالخصوص.

ودعت بلدية غزة وسائل الإعلام والنشطاء كافة لتوخي الدقة والموضوعية في نشر المواد الإعلامية التي تسيء للبلدية وضرورة استقاء المعلومات من مصادر البلدية المعتمدة لتجنب الوقوع في الخطأ وتداول معلومات كاذبة أو مضللة.