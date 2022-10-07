مدرسة حفصة بنت عمر تُنفذ حملة نظافة على شاطيء بحر غزة

غزة-الرأي

نفذت مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية للبنين التابعة لمديرية شمال غزة حملة نظافة على شاطيء بحر مدينة غزة.



ويأتي هذا النشاط ضمن فعاليات المدرسة لغرس وتعزيز قيمة الطهارة والنظافة الشخصية والعامة في نفوس الطلبة، وهي القيمة التي يتم التركيز عليها خلال الأسبوع الحالي في مختلف مدارس القطاع ضمن برنامج القيم الذي تطلقه وزارة التعليم بغزة في المدارس.



وقد تم تنفيذ نشاط نظافة شاطيء البحر عقب انتهاء الدوام المدرسي بمشاركة مجموعة من الطلبة والمعلمين، حيث قام الطلبة مع معلميهم بالتعاون والمشاركة في عمليات التنظيف.



وهدف هذا النشاط إلى غرس قيمة النظافة العامة لدى الطلبة بشكل عملي، وغرس قيمة التعاون والتشارك وخدمة الوطن، كما تم خلال النشاط رفع شعارات و إرسال رسالة بأهمية نظافة الأماكن العامة وشاطيء البحر.



وقد أشرف على الحملة إدارة المدرسة والمعلمين أ. محمود أبو غالي ، أ. سامي عويضة ،أ. وسام الشرافي .

