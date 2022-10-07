الحكم المحلي تشارك باحتفال المصادقة على المخطط الهيكلي لمدينة خان يونس

غزة-الرأي

شاركت وزارة الحكم المحلي في الاحتفال الذي نظمته بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة للمصادقة على المخطط الهيكلي الرابع المُحدث لمدينة خان يونس (2020م-2035م)، الهادف إلى وضع الأسس التخطيطية والعمرانية، لإرساء قواعد تطوير المدينة وفق خطة واضحة وسلسة.



وحضر الفعالية مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي م. منى سكيك، رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس بلدية بني سهيلا م. حمدان رضوان، ورئيس بلدية الفخاري م. خالد عياش، ومدير دائرة التخطيط والتنظيم في البلدية د. محمد الفرا، بمشاركة ممثلي الكليات الهندسية بالجامعات الفلسطينية والخبراء ولجان الأحياء ولجان المسائلة المجتمعية وذوي الشأن.



بدورها، أكدت م. منى سكيك على أهمية جهود وتجارب بلدية خان يونس والتي تُعد من البلديات الناجحة ولها إسهامات كبيرة في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وإعلامها الهادف، مشيرة إلى أنها مثال يُحتذى به في تحقيق شفافية العمل والمبادرات النوعية التي قدمتها للمجتمع لخدمة الفئات كافة.



وأوضحت أن المصادقة على المخطط الهيكلي يؤسس لمستقبل واعد لخان يونس في المجالات التخطيطية والعمرانية وحفظ حقوق الأجيال المقبلة.



من جهته، أكد د. البطة على أهمية مصادقة المخطط الهيكلي الرابع المُحدث لمدينة خان يونس، مبينًا أن البلدية لديها جُملة من الخطط والبرامج لتنظيم وتخطيط المدينة للأعوام المقبلة، بالإضافة إلى تحديد استعمالات الأراضي من مرافق عامة وخدماتية وزراعية وتطويرية وسكنية، والمساعدة في الارتقاء بجودة العمل وتحسينه بالشكل المطلوب بما يتلاءم مع الاحتياجات الضرورية لخان يونس.



وفي السياق قدم رئيس قسم التخطيط الحضري بالبلدية م. ياسين الأسطل شرحًا مصورًا حول الدراسات السابقة والمعلومات التي نتجت من دراسة الوضع القائم للمدينة، والتي تم الارتكاز عليها في تحديث المخطط الهيكلي الذي يعتبر استشراف المستقبل لــ (15) عامًا المقبلة.

