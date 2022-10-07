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"5" مباريات بالدوري الغزي.. اليوم الجمعة

07 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:53

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تقام عصر الجمعة، (5) مباريات ضمن دوريات قطاع غزة المختلفة لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الخامسة للموسم 2022_2023.

وجاءت المباريات كما بالجدول التالي:

https://www.alaqsasport.ps/uploads/photos/topics/images/2022-10-06/QYDeyWnSKqaTgRV5.jpg

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