وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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07 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:53
تقام عصر الجمعة، (5) مباريات ضمن دوريات قطاع غزة المختلفة لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الخامسة للموسم 2022_2023.
وجاءت المباريات كما بالجدول التالي:
مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين
11:04المشى بخطوات سريعة يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
10:59أطعمة تفقد عناصرها الغذائية خلال التجميد
10:563 عمليات إطلاق نار في مناطق الضفة الليلة وفجراً
10:53"5" مباريات بالدوري الغزي.. اليوم الجمعة
10:49لاعب في غزة ممنوع من مواجهة ناديه السابق لسبب غريب !
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