"5" مباريات بالدوري الغزي.. اليوم الجمعة

10:49لاعب في غزة ممنوع من مواجهة ناديه السابق لسبب غريب !

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟