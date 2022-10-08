غزة-الراي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 8.أكتوبر 2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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08 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:47
غزة-الراي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 8.أكتوبر 2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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