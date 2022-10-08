وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2366) السبت 8/10/2022 وكالة الرأي الفلسطينية شهيد وإصابات إثر اقتحام الاحتلال جنين ومحاصرة منزل وكالة الرأي الفلسطينية تويتر تطرح ميزة تحرير التغريدات لمشتركي "تويتر بلو" وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت: تعطيل هذه الميزات فى ويندوز 11 يعزز أداء الألعاب وكالة الرأي الفلسطينية كيفية حفظ وتنظيم الصور ومقاطع الفيديو في ملفك الشخصي على إنستجرام وكالة الرأي الفلسطينية قوى مناعتك في الخريف بهذه العناصر الغذائية المهمة وكالة الرأي الفلسطينية 30 أسيراً إدارياً يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 14 وكالة الرأي الفلسطينية طرق سلوكية لعقاب طفلك إذا تخلف عن الواجبات المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية علاج الطفح الجلدى عند الأطفال بعلاجات منزلية
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية تناقش الخدمات والإعفاءات للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:41

111
111

غزة-الراي 
نظمت دائرة بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية لقاء مع ممثلي الجامعات تحت عنوان مناقشة الخدمات والاعفاءات للطلبة من ذوي الاعاقة في الجامعات .
بدوره رحب د. باسل عابد بالحضور وثمن جهودهم علي الدور المبذول في تقديم الخدمات والاعفاءات المقدمة من الجامعات كما عرف بطاقة الاعاقة ودور الوزارة الحثيث لإتمام هذا الملف في المستقبل القريب.


من ناحيته ، تحدث د . بهاء سرحان مدير مركز خدمة الاعاقة في الجامعة الاسلامية عن دور المركز وما يقدمه من خدمات متنوعة وتسهيلات للطلبة من ذوي الاعاقة.


من جهة اخرى بين أ. حسن الخضري من جامعة الأزهر دور الجامعة في تقديم الاعفاءات وان الجامعة عازمة علي انشاء مركز متخصص لتقديم الخدمات للطلبة من ذوي الاعاقة


كما اوضح أ. باسم حسونة ممثلي جامعة القدس المفتوحة دور الجامعة في تقديم الخدمات والاعفاءات متحدث عن مختبر الذي يقدم الخدمات للطلبة من ذوي الاعاقة في فرع شمال غزه مؤكدا ان هذا المختبر يقدم خدمات الي جميع فروع الجامعة.


بدورها ، وبينت أ . هناء عفانة من جامعه الأقصى عدد الطلبة في الجامعة ونسبة الإعفاء المقدم لهم وعن الخدمات التي تسعي الجامعة لتقديمها للطلبة الملتحقين في الجامعة.


وأكد الحضور علي ضرورة الانتهاء من ملف تصنيف الاعاقة ليتسني لهم تقديم الخدمات لمستحقيها ،ووضع تصور واضح لموائمة شاملة للجامعات تسهل وصول الطلبة من ذوي الاعاقة.


وفي نهاية اللقاء شكر الحضور وزارة التنمية الاجتماعية وتمنوا ان يكون هناك خطوات اجرائية من جميع الاطراف لتحسين الخدمات والاعفاءات المقدمة لذوي الاعاقة وضرورة الاهتمام بالطلبة الخرجين منهم
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟