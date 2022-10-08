التنمية الاجتماعية تناقش الخدمات والإعفاءات للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

غزة-الراي

نظمت دائرة بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية لقاء مع ممثلي الجامعات تحت عنوان مناقشة الخدمات والاعفاءات للطلبة من ذوي الاعاقة في الجامعات .

بدوره رحب د. باسل عابد بالحضور وثمن جهودهم علي الدور المبذول في تقديم الخدمات والاعفاءات المقدمة من الجامعات كما عرف بطاقة الاعاقة ودور الوزارة الحثيث لإتمام هذا الملف في المستقبل القريب.



من ناحيته ، تحدث د . بهاء سرحان مدير مركز خدمة الاعاقة في الجامعة الاسلامية عن دور المركز وما يقدمه من خدمات متنوعة وتسهيلات للطلبة من ذوي الاعاقة.



من جهة اخرى بين أ. حسن الخضري من جامعة الأزهر دور الجامعة في تقديم الاعفاءات وان الجامعة عازمة علي انشاء مركز متخصص لتقديم الخدمات للطلبة من ذوي الاعاقة



كما اوضح أ. باسم حسونة ممثلي جامعة القدس المفتوحة دور الجامعة في تقديم الخدمات والاعفاءات متحدث عن مختبر الذي يقدم الخدمات للطلبة من ذوي الاعاقة في فرع شمال غزه مؤكدا ان هذا المختبر يقدم خدمات الي جميع فروع الجامعة.



بدورها ، وبينت أ . هناء عفانة من جامعه الأقصى عدد الطلبة في الجامعة ونسبة الإعفاء المقدم لهم وعن الخدمات التي تسعي الجامعة لتقديمها للطلبة الملتحقين في الجامعة.



وأكد الحضور علي ضرورة الانتهاء من ملف تصنيف الاعاقة ليتسني لهم تقديم الخدمات لمستحقيها ،ووضع تصور واضح لموائمة شاملة للجامعات تسهل وصول الطلبة من ذوي الاعاقة.



وفي نهاية اللقاء شكر الحضور وزارة التنمية الاجتماعية وتمنوا ان يكون هناك خطوات اجرائية من جميع الاطراف لتحسين الخدمات والاعفاءات المقدمة لذوي الاعاقة وضرورة الاهتمام بالطلبة الخرجين منهم

