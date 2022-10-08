الشفاء الطبي يكرم الدكتور خالد ضهير بمناسبه انتهاء فتره عمله

غزة-الرأي

نظمت دائرة الأشعة بمجمع الشفاء الطبي حفل تكريم ووداع للدكتور خالد ضهير بمناسبة انتهاء فترة عمله، وذلك بحضور مدير عام المستشفيات د. محمد زقوت ومدير عام المجمع د. محمد أبو سلمية ود. محمد مطر مدير دائرة الأشعة بالمجمع و أ. إبراهيم عباس مدير دائرة وحدة التصوير الطبي بالإدارة العامة للمستشفيات ، و رؤساء الأقسام والفنيين .



بدوره،قدم د. زقوت شكره للدكتور ضهير، مثنيا على عطائه اللامحدود خلال فترة عملة بوزارة الصحة .



من جهته أشاد د. ابو سلمية بأداء الدكتور ضهير خلال عملة والذي كان مثالاً للعطاء والعمل المتميز في مجال الأشعة .



كما قدم د. مطر شكره وتقديره للدكتور ضهير لجهوده العظيمة التي بذلها بدائرة الأشعة حيث استطاع أن يترك لنفسة بصمات واضحة في مجال عمله ، متمنيا له دوام الصحة والعافية في حياته العملية .



من ناحيته ، أشاد الدكتور ضهير بهذا التكريم مؤكداً أنه يشكل له وسام فخر واعتزاز .



وفي نهاية اللقاء تم تكريمه وتقديم درع الشكر له والعديد من الهدايا .

