وزارة الاتصالات تؤكد دورها في توسيع فرص تعزيز الاستثمار وتنظيم القطاع البريدي

غزة-الرأي

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ملتقى التجارة الإلكترونية والذي تنظمه شركة طرود بحضور د. محمد السباح مدير عام الاقتصاد الرقمي وأ. محمود الفار مدير دائرة الحركة البريدية والعديد من مؤسسات المجتمع المحلي والشركات والحاضنات التقنية والتجارية.



وخلال الجلسة الأولى رحب د. السباح بالقائمين على هذا الملتقى وأكد على اهتمام الوزارة لتوصيات ومخرجات الملتقى وتحويلها إلى برامج عملية من شأنها أن تعزز دور التجارة الإلكترونية في قطاع غزة.



وقال د. السباح "تنظر الوزارة إلى التجارة الالكترونية على أنها ركيزة رئيسية للاقتصاد الرقمي" وأكد أن الوزارة تعكف على إنشاء استراتيجية وطنية بهدف تعزيز فرص التجارة الإلكترونية والعمل الحر.



وأشار د. السباح أن عملية استقبال الطرود في السنوات الأخيرة أصبحت أكثر انتظاماً، حيث تستقبل الوزارة أكثر من 35000 طرد سنوياً من خلال المتاجر الإلكترونية المعروفة.



وبين جهود الوزارة في ملف البعائث البريدية والتجارة الالكترونية التي تأتي في إطار تعزيز توجهات المواطنين للاستفادة من التجارة والشراء عبر الانترنت، مشيراً أن الوزارة عمدت إلى التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة في البريد وخدمات التوصيل وذلك لتقديم خدمة تسليم البعائث والطرود التي يتم شراءها عبر شبكة الانترنت.



ونوه أن الوزارة طورت منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة عملية استلام وتتبع الطرود الخاصة بالمواطنين من خلال مجموعة من الخدمات الالكترونية بالإضافة لتطبيق "بريدي" المتوفر على الأجهزة الذكية.



ولفت أن الوزارة تشرف على مشروع الترميز البردي، الذي يعتبر من أهم المشاريع التي تعمل على إيصال البعائث الى أصحابها بشكل دقيق، وتسهل فتح متاجر الكترونية جديدة تستخدم الترميز البريدي الفلسطيني مشيراً أن فلسطين حصلت بداية عام 2021 على عضو مراقب في الاتحاد البريدي العالمي ثم حصلت على كود خاص بفلسطين وهو (Pxxxxxxx) مكون من حرف وسبع أرقام.



وأكد د. السباح على دور الوزارة في توسيع فرص تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز نجاح التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد.

