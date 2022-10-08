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تحت شعار الكشف المبكر " أمل وحياة" ..

مجمع الشفاء ينظم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي

08 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:03

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غزة-الراي
نظم تمريض مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء برئاسة د.سها بعلوشة مديرة تمريض مستشفى الولادة بالتعاون مع التثقيف الصحي بالرعاية الأولية فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي والذي يصادف الخامس من أكتوبر تحت شعار " أمل وحياة" للتوعية بمرض سرطان الثدي في يومه العالمي .


وأوضحت د. بعلوشة خلال انطلاق فعاليات اليوم العالمي لسرطان الثدي والذي يطلق عليه اكتوبر الوردي تتزين فيه دول العالم باللون الوردي و يعتبر هذا اللون رمزا عالميا للتوعية بسرطان الثدي ،ذلك في إطار دعم وتنمية الوعي بسرطان الثدي وأسباب الإصابة به وطرق الوقاية منه وأساليب تشخيصه وعلاجه والتعافي منه، وذلك في أقسام العيادات الخارجية بمستشفى النساء والتوليد ، وتتضمن الفعاليات توزيع بروشورات ومطويات توعوية وارشادية وشرائط وردية بالاضافة الى محاضرات توعوية.


و أشاد ا. زهير نوفل مدير تمريض المجمع بدور *القابله* في نشر التوعيه بالكشف المبكر عن سرطان الثدي .


بدوره أعرب مدير مستشفى الولادة د.حسن اللوح عن سعادته البالغة لاقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تهم المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص ،مقدما شكره وتقديره الى جميع القائمين على هذه الفعاليات.
 

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