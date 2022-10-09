وكالة الرأي الفلسطينية 30 معتقلًا يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس عشر وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يعبر ولفرهامبتون ويواصل انتصاراته مع المدرب بوتر وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي ينثر سحره الهجومي ويترقب لقاء أرسنال وليفربول وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يسترد الصدارة مؤقتاً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من جنين وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطلق حاسب Galaxy الجديد بمواصفات منافسة وكالة الرأي الفلسطينية جهاز جديد يتحدّى أفضل هواتف سامسونغ وكالة الرأي الفلسطينية "واتس آب" قد تحجب ميزة شائعة عن ملايين المستخدمين إلى الأبد وكالة الرأي الفلسطينية علماء يبتكرون مادة للطباعة ثلاثية الأبعاد وكالة الرأي الفلسطينية دمى من أعقاب السجائر لأجل بيئة نظيفة!
أخبار » الأخبار الحكومية

الدفاع المدني يتعامل مع 125 حريقًا خلال سبتمبر

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:37

الدفاع المدني يتعامل مع 125 حريقًا خلال سبتمبر
الدفاع المدني يتعامل مع 125 حريقًا خلال سبتمبر

تعاملت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة خلال شهر سبتمبر الماضي مع 125 حريق اندلعت في أماكن مختلفة، ونفذت 269 مهمة إنقاذ، و157 مهمة إسعافية.

وبينت المديرية العامة للدفاع المدني في تقريرها الشهري أن النسبة الأعلى في أسباب الحرائق كانت نتيجة "الإهمال" و"الماس الكهربائي"، أما أطقم الإسعاف فقد تعاملت مع 157 إصابة وحالة باطنية.

وعلى صعيد الأمن والسلامة، أنجزت 252 معاملة شملت محطات غاز ووقود ومستودعات ومصانع وحرف ومخابز ومناجر ومباني عالية، ونفذت فرق التفتيش والمتابعة 344 زيارة ميدانية لتفقد إجراءات السلامة.

وفي مجال التدريب والتثقيف المجتمعي، أوضح التقرير أن إدارة التدريب نفذت 23 نشاطا ودورة تدريبية، استفاد منها 1786 متدرب ومتدربة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟