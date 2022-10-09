الدفاع المدني يتعامل مع 125 حريقًا خلال سبتمبر

تعاملت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة خلال شهر سبتمبر الماضي مع 125 حريق اندلعت في أماكن مختلفة، ونفذت 269 مهمة إنقاذ، و157 مهمة إسعافية.

وبينت المديرية العامة للدفاع المدني في تقريرها الشهري أن النسبة الأعلى في أسباب الحرائق كانت نتيجة "الإهمال" و"الماس الكهربائي"، أما أطقم الإسعاف فقد تعاملت مع 157 إصابة وحالة باطنية.

وعلى صعيد الأمن والسلامة، أنجزت 252 معاملة شملت محطات غاز ووقود ومستودعات ومصانع وحرف ومخابز ومناجر ومباني عالية، ونفذت فرق التفتيش والمتابعة 344 زيارة ميدانية لتفقد إجراءات السلامة.

وفي مجال التدريب والتثقيف المجتمعي، أوضح التقرير أن إدارة التدريب نفذت 23 نشاطا ودورة تدريبية، استفاد منها 1786 متدرب ومتدربة