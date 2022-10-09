النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2367) الاحد 9/10/2022
أخبار فلسطينية
استشهاد فلسطينيَين اثنَين برصاص جيش الاحتلال في مخيم جنين- (فيديوهات)
الفصائل الفلسطينية تلتقي في الجزائر الثلاثاء
وزير فلسطيني يدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المقدسيين لدى احتفالهم بالمولد النبوي
رئيس وزراء فلسطين: شركاء مع الأردن في إنهاء الاحتلال ووحدة المصير وتعزيز التجارة
برهوم: عملية شعفاط تأكيد على استمرار وتصاعد المقاومة بالضفة والقدس
حماس" و "الجهاد الإسلامي" تباركان عملية "شعفاط"
قيادي بحماس: اعتداء عناصر أمنية على أنصارنا سلوك مرفوض يتطلب موقفًا موحدًا
الفصائل الفلسطينية تلتقي في الجزائر الثلاثاء
أخبار إسرائيلية
تقديرات إسرائيلية: احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية منخفضة
نقترب من عملية بالضفة.. بارليف: سنصل لمنفذ عملية شعفاط
الإعلام العبري : حالة حارس الأمن "الإسرائيلي" المصاب جراء عملية شعفاط لا تزال خطيرة جداً
خبير صهيوني: لابيد سيتراجع ويُوقّع على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
بينيت يريد الاستقالة من منصب رئيس الوزراء الاسرائيلي البديل
اخبار دولية
انزعاج أممي من تدهور الوضع الأمني في فلسطين المحتلة
البرلمان الأوروبي يؤكد تمسكه بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
وينسلاند: التصعيد في الضفة يؤجج مناخا من الخوف والكراهية والغضب
السفير الأمريكي: مزاعم نتنياهو بشأن الاتفاق مع لبنان "سخيفة"
لهذا السبب.. سفارة روسيا لدى دولة "الاحتلال" توبّخ موفد قناة عبرية
أخبار عربية
الجزائر: جلسات حوار الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام الثلاثاء والأربعاء
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
استشهاد فلسطينيَيْن في جنين ومقتل جندي إسرائيلي في القدس المحتلة- (صور وفيديو)
الفصائل الفلسطينية تلتقي في الجزائر الثلاثاء
الشرق الأوسط
الرئاسة الفلسطينية تحذر من تبعات مدمرة لـ«الحرب الإسرائيلية الشاملة»
الاهرام المصرية
إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار على نقطة "شرطة" بالقدس المحتلة
رئيس فلسطين يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي
الشروق المصرية
إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار على نقطة شرطة بالقدس المحتلة
وزير فلسطيني يدين اعتداء الشرطة الإسرائيلية على محتفلين بالمولد النبوي
الخارجية الفلسطينية تدين إعدام الاحتلال شابين في جنين
الغد الأردنية
3 إصابات من جنود الاحتلال بعملية اطلاق نار بالقدس وإغلاق البلدة القديمة
ردود أفعال الإعلام والقيادة السياسية الفلسطينيين على زيارة بايدن للمنطقة
وادي الربابة في مرمى بطش وتنكيل الاحتلال لسلبه من أصحابه الفلسطينيين
انتخابات الاحتلال تتدخل بملف “الحدود البحرية” مع لبنان
الشرق القطرية
" البرلمان الأوروبي يؤكد تمسكه بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الرئاسة الفلسطينية تحذر من تبعات تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يواصل حصار "مخيم شعفاط" في القدس
بالفيديو مقتل مجندة إسرائيلية متأثرة بجروحها في عملية شعفاط
الاحتلال يغلق حاجز حوارة جنوب نابلس
النائب "زعارير": شعبنا يزداد قوة وتحدي بالرغم من قمع الاحتلال واعتداءاته
دعوات لإسناد المقاومة في الضفة وتشكيل حاضنة شعبية لدعمها لوجستيًا
وقفة برام الله نصرةً للأسرى المضربين في سجون الاحتلال والسلطة
القيادي "مرداوي": اعتداء عناصر أمنية على أنصارنا سلوك مرفوض
أمهات الشهداء.. ماجداتٌ أنعشن فلسطين بقطعة من روحهن
القدس المحلية
محدث 1 || صور: مصرع مجندة إسرائيلية متأثرةً بجروحها في عملية إطلاق نار قرب القدس
إصابة شاب.. اعتقالات ومداهمات في شعفاط وإطباق الحصار على المخيم
نقترب من عملية بالضفة.. بارليف: سنصل لمنفذ عملية شعفاط
الاحتلال يغلق حاجز حوارة وبعض الطرق والنقاط جنوب نابلس
غزة: مسيرة للشعبية إسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها قسرًا
الحياة الجديدة
"اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس" تهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي
الرئيس يُشيد بالدعم الأردني للشعب الفلسطيني وقضيته
اشتية: شركاء مع الأردن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها
الاحتلال يقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس
جريدة الأيام
استشهاد شابين وإصابة 11 مواطناً بجراح في مواجهات أعقبت اقتحام مخيم جنين
»إصابة 3 جنود من قوات الاحتلال بإطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط
»"الحرب على جنين".. غطاء جوي وقوات خاصة وقناصة متخفون
»الاحتلال يقمع احتفالات المواطنين المقدسيين الحاشدة بعيد المولد النبوي
»إسرائيل تبدأ تشغيل حقل "كاريش" تجريبياً اليوم وتوجه تهديدات إلى لبنان
»إسرائيل تمنع توريد الحمير إلى غزة
وكالة صفا
مركز حقوقي إعدام الاحتلال للأطفال يستدعي الملاحقة القضائية
بالفيديو والصور الاحتلال يعلن مقتل مجندة بعملية إطلاق نار في القدس
إصابات بمهاجمة الأجهزة الأمنية وعناصر فتح لجنازة الشهيد داود بقلقيلية
طوباس تشيع شهيدها دراغمة
"الأوقاف" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف في "الإبراهيمي"
"دعم الصحفيين": نجاة 4 إعلاميين من موت محقق برصاص الاحتلال بجنين
تشييع جثمان الشهيد محمود الصوص في جنين
إصابات واعتقالات بقمع الاحتلال فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي بالقدس
لليوم الثاني.. الاحتلال يمنع مزارعين من قطف زيتونهم جنوب نابلس
مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين بعملية إطلاق نار بالقدس
الاحتلال يعتقل شابين من جنين وبيت لحم
الاحتلال يغلق حاجز حوارة جنوب نابلس
الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها بالقدس
إصابات واعتقالات خلال قمع فعالية لإحياء ذكرى المولد بالقدس
حماس تزف الشهيدين الصوص وضراغمة
فلسطين اليوم
قــوات الاحتلال : نقترب من عملية عسكرية شمـــال الضفة
بالفيديو الاحتلال يستنفر بحثـــاً عن منفذ عملية شعفاط بالقدس ويغلق شعفاط وحاجز حوارة
قوات "إسرائيلية" خاصة تفشل في محاولة اغتيال المطارد محمد السعدي في مدينة جنين
مجندة وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط"
"إسرائيل" تبدأ تشغيل منصة "كاريش" دون اتفاق
الاحتلال يكشف عن اسم وصورة المجندة "الإسرائيلية" التي لقت مصرعها في عملية شعفاط
تفــاصــيل عملــية إطلاق النار قرب حاجز "شعفاط"
قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
محاولة دهس لأحد الجنود في حي الطور بالقدس
"الجهاد الإسلامي": عملية شعفاط تدل على مقدرة المقاومة على إيلام الاحتلال
سما نيوز
آخر تطورات عملية إطلاق النار في القدس .. صورة: الكشف عن هوية المجندة القتيلة
مقتل مجندة إسرائيلية في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس (صور وفيديو)
شاهد: اللحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط
بالفيديو: إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار
إسرائيل" تستعد لتصعيد محتمل في الشمال وقناة عبرية تستعرض سيناريوهات حزب الله
اعتقالات ومداهمات ..الاحتلال يحاصر مخيم شعفاط ويمنع المواطنين من الدخول او الخروج
محاولة دهس لأحد جنود الاحتلال في حي الطور بالقدس
رهط: مصرع شاب في حادث طرق ذاتي
"دعم الصحفيين" تدين اعتداءات الاحتلال بحق الطواقم الصحفية في جنين
عرب 48
الاحتلال يحاصر مخيم شعفاط ويغلق الطرقات المؤدية لنابلس
الاحتلال يعرض تعويضا مقابل إغلاق ملف الشهيد عمر أسعد
32 عاما على مجزرة المسجد الأقصى
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(محدث) الاحتلال يغلق مداخل عناتا وضاحية السلا ...
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تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيدان وإصابات واعتق ...
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- 2003م استشهادي يجرح ثلاثة جنود صهاينة قرب طولكرم
- 2003م مجزرة صهيونية في رفح ذهب ضحيتها 7 شهداء و56 جريحاً.
- 1993 م عملية فدائية في وادي القلط مقتل إسرائيليين إثر تعرضهما لإطلاق نار في وادي القلط على طريق القدس أريحا.
- 1981م اغتيال القيادي الفلسطيني ماجد أبو شرارة على يد جهاز المخابرات الإسرائيلي "موساد".
- 1973 م مجموعة فدائية تنسف خط أنابيب النفط الواصل بين مدينتي إيلات وعسقلان في فلسطين لمنع سلطة الاحتلال الإسرائيلية من الإفادة منه.
- 1955 م مشروع أنطوني ايدن أعلن رئيس وزراء بريطانيا أنطوني ايدين في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 1955 عن استعداده لتقديم الضمانات الرسمية اللازمة إلى الدول العربية وإسرائيل إذا مت تم التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع العربي- الإسرائيلي وفي هذا الإطار قدم إيدن مشروعاً يتضمن النقاط الآتية:
- 1948 م القوات المصرية تشن هجوماً كبيراً على الجماعات اليهودية المسلحة في النقب الفلسطيني خلال الحرب العربية - الصهيونية الأولى.
- 1927 م وفاة الكاتب والبحاثة الفلسطيني أحمد شاكر الكرمي (ولد عام 1895) عاش جلّ حياته في دمشق بسورية.