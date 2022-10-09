المجلس الاعلى للشباب تفتتح الحلبة الرسمية للاتحاد الفلسطيني للملاكمة

غزة-الراي

افتتح المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الفلسطينية الحلبة الرسمية للاتحاد الفلسطيني للملاكمة، وهي أول حلبة بالمواصفات المعتمدة في محافظات غزة، بتمويل من المجلس الأعلى واللجنة الأولمبية، مساء اليوم السبت، في صالة سعد صايل بمدينة غزة.



حضر الحفل د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد حلس مدير عام المنشٱت ممثلا عن المجلس الأعلى، وكل من المدراء فؤاد الغرة وأحمد الزيناتي، وفادي الزقزوق نائب رئيس اتحاد الملاكمة.



وتحدث د. أسعد المجدلاوي عن أهمية تطوير لعبة الملاكمة وتحقيق مشاركات دولية مشرفة تناسب التاريخ المتميز للعبة في فلسطين، وشكر القائمين على إنجاز حلبة الملاكمة وثمن جهود المجلس الأعلى في جانب تطوير القطاع الرياضي.



بينما نقل محمد حلس تحيات عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب، وأشاد باتحاد الملاكمة، وأكد حرص المجلس على تطوير البنية التحتية الرياضية من خلال مشاريع التطوير التي مولها المجلس الأعلى بقيمة 100.000 دولار خلال العامين الماضيين.



فادي الزقزوق شكر المجلس الأعلى واللجنة الأولمبية على دعم تجهيز الحلبة ، وأكد أن الاتحاد يسعى لتطوير اللعبة ونشرها وتنفيذ عدة بطولات لاختيار أبطال يمثلون فلسطين في المحافل الدولية.



وتخلل الحفل بعض خوض أكثر من نزال بين أبطال اللعبة على الحلبة الجديدة إيذانا بتدشين الحلبة لاستقبال البطولات التي ينظمها اتحاد اللعبة.

