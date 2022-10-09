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طاقم الباطنة بمستشفى الإندونيسي يجرى منظار رئوي لخمسيني

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:35

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غزة-الراي

 أجرى الطاقم الطبي بقسم الباطنة برئاسة د.أحمد الربيعي بمستشفى الأندونيسى منظار رئوي لخمسيني يرقد في العناية المكثفة على جهاز تنفس صناعي بعد عمل انعاش له نتيجة تعرضه لجلطة قلبية أدت لتوقف عمل القلب والرئتين، وذلك لتسهيل مهمة د.أ حمد الجدبة اخصائي الأنف والأذن والحنجرة لعمل فتحة تنفسية رغامية في الرقبة للمريض ( Tracheostomy ) وذلك لتمكينه من التنفس عبرها ورفع جهاز التنفس الصناعي عنه.

وشارك في اجراء العملية طواقم العناية المركزة برئاسة د.نضال الأنقح. هذا ويتم عمل المنظار الرئوي لتسهيل مهمة اجراء الفتحة بالقصبة الهوائية بالرقبة بأمان وفاعلية ودون مشاكل.

بدوره،قدم المدير الطبي د.عاطف الكحلوت شكره للطواقم الطبية التي نفذت هذه المهمة ولكافة العاملين بالمستشفى لما يبدلوه من جهد كبير في مداواة وعلاج المرضى والمراجعين.

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