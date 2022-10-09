التنمية الاجتماعية تشيد بجهود جمعية أبناء البلد في رعاية كبار السن

غزة-الراي

أشاد د. محمد العرعير المدير العام لشؤون الاسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية بجهود جمعية أبناء البلد في مدينة بيت حانون في رعايتهم لكبار السن والخدمات المقدمة لهم , جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العرعير في احتفال الجمعية باليوم العالمي لكبار السن والذي شارك فيه عدد من كبار السن من مدينة بيت حانون.



وأكد المدير العام لشؤون الاسرة والمرأة على مكانة كبار السن في الاسلام والشرائع السماوية جميعا، وأن لهم مكانة خاصة في مجتمعنا الفلسطيني، و وتخلل الاحتفال تناول فطور جماعي لكبار السن. من ناحيته اعرب أ. محمد المصري عن سعادته بمشاركة الوزارة في احتفال الجمعية وعن شكره لجهود الوزارة في خدمة كبار السن ودعم الجمعية.

وشارك في زيارة جمعية أبناء البلد كلا من أ. اعتدال قنيطة مدير دائرة المرأة وأ. سناء أبو جبة مدير دائرة المسنين.

