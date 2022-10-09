اللجنة التنفيذية لأمراض الكلى تناقش آليات تطوير الخدمات المقدمة للمرضى

غزة-الراي

ناقشت اللجنة التنفيذية لأمراض الكلى خلال لقائها الدوري وضع رؤية وألية عمل محددة لتطوير الخدمات المقدمة لمرضى الكلى في المستشفيات كخدمة الغسيل الكلوي وأمراض الكلى المزمن وغيرها، وذلك لضمان استمرارية الخدمة وتقديمها بمأمونية عالية للمرضى ، وذلك في إطار تجويد خدمات الكلى داخل المستشفيات المقدمة للخدمة وتطبيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة للمستشفيات.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة د. رياض بربخ الدور الأساسي للأطباء وسبل رفع خبرتهم وذلك من خلال تفعيل المحاضرات العلمية، لافتا الى أنه تم البدء في تجهيز أجندة للمحاضرات وتوزيعها على أعضاء اللجنة ليتم تنفيذها.

من جانبه، أكد مدير دائرة التخصصات الطبية د.خالد زمو على ضرورة تفعيل البحث العلمي بما يخدم تعزيز خبرات الكوادر العاملة في الوزارة وتجويد الخدمة المقدمة لمرضى الكلى. وناقش أعضاء اللجنة، غسيل بلازما plasmapheresis وألية عمل مقترح وعرضه على اللجنة ووضع الملاحظات، كما تم مناقشة الغسيل البريتوني peritoneal dialysis ووضع تصور ومقترح للخدمة من قبل اللجنة ليتم مناقشته ووضع الملاحظات والمقترحات في مده أقصاها أسبوعين.

ودعا أعضاء اللجنة الى تنظيم لقاء مشترك مع اللحنة التنفيذية للأوعية الدموية والتخدير والأشعة لمناقشة ووضع سياسة ناظمة لخدمة تركيب fistula dialysis .

وتم التوافق على عقد لقاء مشترك مع الرعاية الأولية لتعزيز شمولية الخدمة وتحسين ألية التواصل وحصر مرضى الكلى وألية التعامل معهم وخاصة الحالات المزمنة ومتابعتها.

ويبلغ عدد مرضى الكلى 1031مريضا الذين يتلقون الخدمة بشكل كامل من المستشفيات الحكومية في وزاره الصحة من خلال ستة مراكز غسيل الكلى في جميع محافظات قطاع غزة.