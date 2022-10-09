وزارة العدل تعلن بدء استقبال طلبات قيد خبراء

اعلنت وزارة العدل عن البدء باستقبال طلبات قيد خبراء وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2022/10/09م ولغاية أسبوعين من تاريخه.

وأهابت الوزارة بالراغبين في تقديم طلباتهم استيفاء كافة المستندات الثبوتية اللازمة لطلب قيد خبير، وفقاً لما يلي:

1. صور مصدقة عن الشهادات العلمية (وزارة التربية والتعليم العالي).

2. صور عن شهادات الخبرة العملية في مجال التخصص لا تقل عن (15) سنة بعد التخرج.

3. شهادة حسن السيرة والسلوك (وزارة الداخلية والأمن الوطني).

4. شهادة عدم محكومية (وزارة العدل).

5. السيرة الذاتية باللغة العربية.

6. صور شخصية عدد (2).

7. دفع الرسم القانوني المقرر لدى وزارة العدل بعد الحصول على الدورة التدريبية.

8. موافقة جهة العمل في حال كان المتقدم من موظفي الدولة، وفي حال لم يكن منهم يوقع إقراراً منه بذلك.

9. شهادة دورة تدريبية لمزاولة مهنة الخبرة (سيتم إلحاق المقبولين بدورة تدريبية لدى المعهد العالي للقضاء).

10. صورة طبق الأصل عن شهادة مزاولة المهنة من الجهة المختصة.

11. أية وثائق أخرى لها علاقة بموضوع الطلب (إن وجدت).

12. تعبئة نموذج الطلب والاستبيان والتوقيع عليهما لدى القسم المختص.

ونشرت وزارة العدل مجالات الخبرة المطلوبة لدى الوزارة، وهي خبير طبي ويشمل كافة التخصصات الطبية بما فيها عمليات التجميل عدا تخصص جراحة العظام، و خبير هندسي ويشمل كافة التخصصات الهندسية ما عدا تخصص الهندسة المدنية، خبير مصرفي ويضم المنازعات المتعلقة بالبنوك والمصارف، خبير تقني بما فيها كافة التخصصات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خبير اقتصادي ويضم تقييم الشركات والمنازعات التجارية والمنازعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والمنازعات المتعلقة بالاستثمار ورأس المال وخبير أجهزة طبية ويتعلق مجال الخبرة بفحص وتقييم الأجهزة والمستلزمات الطبية، و خبير عقاري له خبرة بتثمين الأبنية والإنشاءات، وتقييم أضرار الحروب.



