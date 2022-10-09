رئيس المجلس الأعلى يتفقد سير العمل في مجمع محاكم خانيونس

غزة-الرأي

أجرى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون جولة تفقدية لمجمع محاكم خانيونس للاطلاع ومتابعة سير العمل، بمشاركة الأمين العام المساعد القاضي محمد مراد ومدير عام المحاكم المهندس ماهر الرفاتي ومدير ديوان المجلس الأستاذ محمود الحفني.

وكان باستقبال وفد المجلس القاضي أسامة المسارعي رئيس المحكمة والسادة القضاة والقاضي سوزان عقل رئيس دائرة التنفيذ.

بدوره أوضح المستشار المدهون بأن العمل جارٍ على قدم وساق لتطوير وتوسيع دائرة التنفيذ لضمان سهولة إجراء المعاملات بين العاملين وجمهور المواطنين لتقليل الازدحام وضرورة تحسين بيئة استقبال الجمهور.

وشدد المدهون على حسن التعامل والتسهيل على متلقي الخدمة، والسرعة في إنجاز العمل واستحضار مفهوم عدالة الإجراءات واقعا عمليا.

كما ولفت المستشار المدهون إلى تسريع العمل بالتعميم الخاص بخطوات وإجراءات الحد من إطالة أمد التقاضي وصولًا للعدالة الناجزة التي تضمن حماية الحقوق والحريات والمساهمة في تسريع عجلة نظر القضايا وعدم تأخيرها.

وعقد المدهون خلال الجولة اجتماعًا منفصلًا مع قضاة المجمع ومع الموظفين، مؤكدًا على ضرورة إنجاز القضايا الجزائية والمدنية القديمة، والإسهام في رقيِّ منظومة البيئة القضائية، حيث أشاد المستشار بجهود السادة القضاة وكافة العاملين في تقديم العمل بجودة عالية.