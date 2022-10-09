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دائرة المرأة في وزارة التنمية تناقش اعداد الخطة التشغيلية 2023

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:43

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غزة-الرأي 
نظمت دائرة المرأة في الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية لقاء بعنوان: مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2023م بحضور أ.اعتدال قنيطة مديرة دائرة المرأة، أ. صابرين أبو عمره مديرة مركز تمكين الشمال،أ. نعيمة سويدان مديرة مركز تمكين الوسطى،أ.اسلام عوده رئيس قسم متابعة قضايا المرأة وأ.ألفت السيقلي سكرتيرة الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة.


و تم خلال اللقاء التأكيد علي الأهداف الرئيسية الخاصة بمراكز التمكين ومن ثم طرح أهم الأنشطة والبرامج التي سيتم تنفيذها بما يتناسب مع الأهداف والوحدات في داخل المراكز ومن جهته أكدت أ . اعتدال قنيطة مديرة دائرة المرأة علي
 

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