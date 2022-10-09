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"التعليم" تشرع بتنفيذ أُسبوع المكتبات المدرسية "مكتباتنا شراع...مناهجنا قلاع"

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:55

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غزة-الراي
شرعت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للتقنيات التربوية- دائرة المختبرات والمكتبات في تنفيذ أٌسبوع المكتبات المدرسية "مكتباتنا شراع....مناهجنا قلاع"
ويستمر الأسبوع في الفترة من 8 حتى 13 أكتوبر الحالي في المدارس بالقطاع، حيث يهدف إلى نشر وغرس حب القراءة والاطلاع والبحث العلمي لدى الطلبة وأهمية المكتبة المدرسية في مسيرة العلم.


ويُركّز هذا الأسبوع في جانب من أنشطته على التضامن مع أهلنا في القدس ورفض محاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض مناهج تعليمية مزورة ومزيفة على المدارس الفلسطينية في المدينة المقدسة.


ويجري تنفيذ فعاليات الأسبوع من خلال عدة أنشطة منها: الإذاعة المدرسية، الحصص المكتبية، المسابقات، المخيمات القرائية، الرسومات، ورش العمل، اللقاءات التوعوية، واستضافة شخصيات ثقافية.


يذكر أن أسبوع المكتبات من الأنشطة السنوية التي تنفذها وزارة التعليم في مدارسها لتشجيع القراءة باعتبارها أساس المعرفة والرقي والحضارة.
 

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