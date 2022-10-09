التنمية الإجتماعية والقدس الدولية تنفذ برنامح توعوي بعنوان معارف مقدسية

غزة-الراي

نفذ مركز تمكين المرأة و المجتمع النصيرات التابع لوزارة التنمية الإجتماعية بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية برنامج توعوي بعنوان معارف مقدسية .



حيث نفذ الأسير المحرر أ. شعيب أبو سنيدة و المبعد من القدس إلى غزة الندوة الاولى و التي جاءت حول محورة التعليم للجانب الإسرائيلي و تحويل المنهج الفلسطيني إلى إسرائيلي و ذلك بهدف محو تاريخ فلسطين .



و استعرض خلال الندوة محاولات استبدال المنهج الفلسطيني و استبداله باخر إسرائيلي ،و الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الضغط على الطلاب، و محاولات افسادهم من خلال ترويج المواد المخدرة و ما شابه ذلك من خلال المدارس المقدسية ،اضافة إلى فرض رسوم و ضرائب باهظة الثمن على التعليم ، ذاكراً بعض المواقف الإسرائيلية المسيسة حول التعليم و التي طبقت على مدارس القدس .و الهدف الإسرائيلي من طمس المنهج الفلسطيني .



جاءت الندوة بهدف التوعية حول الممارسات الإسرائيلية بحق اهلنا في القدس في مجال التعليم و استهدفت 35طالبة من المرحلة الإعدادية والثانوية .



و يشار هنا إلى البرنامج التوعوي سيكون عبارة سلسلة تستهدف جميع الفئات العمرية المترددة على المركز .

