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التنمية الإجتماعية والقدس الدولية تنفذ برنامح توعوي بعنوان معارف مقدسية

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:59

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غزة-الراي 
نفذ مركز تمكين المرأة و المجتمع النصيرات التابع لوزارة التنمية الإجتماعية بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية برنامج توعوي بعنوان معارف مقدسية .


حيث نفذ الأسير المحرر أ. شعيب أبو سنيدة و المبعد من القدس إلى غزة الندوة الاولى و التي جاءت حول محورة التعليم للجانب الإسرائيلي و تحويل المنهج الفلسطيني إلى إسرائيلي و ذلك بهدف محو تاريخ فلسطين .


و استعرض خلال الندوة محاولات استبدال المنهج الفلسطيني و استبداله باخر إسرائيلي ،و الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الضغط على الطلاب، و محاولات افسادهم من خلال ترويج المواد المخدرة و ما شابه ذلك من خلال المدارس المقدسية ،اضافة إلى فرض رسوم و ضرائب باهظة الثمن على التعليم ، ذاكراً  بعض المواقف الإسرائيلية المسيسة حول التعليم و التي طبقت على مدارس القدس .و الهدف الإسرائيلي من طمس المنهج الفلسطيني .


جاءت الندوة بهدف التوعية حول الممارسات الإسرائيلية بحق اهلنا في القدس في مجال التعليم و استهدفت 35طالبة من المرحلة الإعدادية والثانوية .


و يشار هنا إلى البرنامج التوعوي سيكون عبارة سلسلة تستهدف جميع الفئات العمرية المترددة على المركز .
 

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