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خلال الربع الثالث من 2022

عيادة الخدمات برفح تُقدم أكثر من 7 آلاف خدمة علاجية

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:18

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غزة-الرأي

قدَّمت الأطقم الطبية في عيادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة رفح 7638 خدمة علاجية للمرضى العسكريين والمدنيين خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022م. 

وأوضحت مدير عيادة الخدمات الطبية العسكرية في رفح المقدم أسماء ابو هاشم أن الأطقم الطبية في العيادة قدمت 603 خدمة علاجية في الطب العام، في حين استقبل قسم العظام 1095 حالة بينما استقبل قسم العلاج الطبيعي 880 حالة.

بدوره، استقبل قسم الأنف والأذن والحنجرة 219 حالة واستقبل قسم الأسنان 907 حالة واستقبل قسم المختبر 485 عينة مخبرية.

في حينه استقبل قسم التمريض 672 حالة وأستقبل قسم العيون 222 حالة،  بينما اساقبل قسم الباطنة والجلدية 412 حالة ، وصرفت الصيدلية المركزية للعيادة أكثر من 2143 وصفة طبية.

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