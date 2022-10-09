الغصين يتفقد سير العملية التدريبية بمركز مهني دير البلح

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، سير العملية التدريبية بمركز تدريب مهني دير البلح، في إطار تقييم أوضاع المراكز لتجويدها بما يخدم الطلبة وسوق العمل.



جاء ذلك، خلال زيارة نظمها م. الغصين برفقة مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ومدير عام التعاون بالوزارة أ. نبيل المبحوح، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، وكان في استقبالهم م. وسام إسماعيل مدير مركز تدريب مهني دير البلح.



وتنقل م. الغصين بين الأقسام المختلفة من تبريد وتكييف وميكانيكا سيارات وكهرباء عامة وقسم الطاقة الشمسية وكذلك الدورات القصيرة التي تقام في المركز على مدار 3 أشهر، وذلك لمتابعة الطلبة والتعرف على مدى رضاهم عن العملية التدريبية.



من جانبه، أطلع م. إسماعيل وكيل الوزارة على الوضع القائم في المركز ومتابعتهم الحثيثة للعمل وإصلاح بعض المقدرات اللوجستية التي تخدم الطلبة.