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الغصين يتفقد سير العملية التدريبية بمركز مهني دير البلح

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:43

الغصين يتفقد سير العملية التدريبية بمركز مهني دير البلح
الغصين يتفقد سير العملية التدريبية بمركز مهني دير البلح

غزة- الرأي
تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، سير العملية التدريبية بمركز تدريب مهني دير البلح، في إطار تقييم أوضاع المراكز لتجويدها بما يخدم الطلبة وسوق العمل. 


جاء ذلك، خلال زيارة نظمها م. الغصين برفقة مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ومدير عام التعاون بالوزارة أ. نبيل المبحوح، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، وكان في استقبالهم م. وسام إسماعيل مدير مركز تدريب مهني دير البلح


وتنقل م. الغصين بين الأقسام المختلفة من تبريد وتكييف وميكانيكا سيارات وكهرباء عامة وقسم الطاقة الشمسية وكذلك الدورات القصيرة التي تقام في المركز على مدار 3 أشهر، وذلك لمتابعة الطلبة والتعرف على مدى رضاهم عن العملية التدريبية. 


من جانبه، أطلع م. إسماعيل وكيل الوزارة على الوضع القائم في المركز ومتابعتهم الحثيثة للعمل وإصلاح بعض المقدرات اللوجستية التي تخدم الطلبة. 

الغصين يتفقد سير العملية التدريبية بمركز مهني دير البلح 310676174_5597940576908020_8328427273327141641_n 310852039_5597988356903242_3383571262033820309_n 309814880_5597943976907680_8294188887562200216_n
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