بلدية غزة تبحث سبل تعزيز التعاون مع شركة الملتزم للتأمين والاستثمار

غزة-الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من شركة شركة الملتزم للتأمين والاستثمار سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة مدينة غزة ومواطنيها.



جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية في مقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين وسط المدينة، حضره إلى جانب رئيس البلدية عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، ومدير وحدة العطاءات والمشتريات م. رامي أبو القمبز، ومساعد المدير العام للشؤون المالية محمد المصري ومدير الشؤون الإدارية ضياء سكيك، فيما ضم وفد الشركة، رئيس الشركة أحمد القيشاوي، ومدير الاستثمار أحمد الخضري، ومدير العلاقات العامة أسامة عمار، ومدير السيارات والتأمينات العامة عادل الأشقر.



وأشاد رئيس البلدية بأداء الشركة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، مؤكدًا أن وجود شركات محلية ناجحة مهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل للخرجين والخريجات، مؤكدا على دعم البلدية للشركات المحلية وخاصة تلك الناشئة في إطار سياسة دعم الاقتصاد المحلي وتنميته.



من جانبه، عرض مدير الشركة أحمد القيشاوي البرامج والخدمات التي تقدمها شركته داعيًا البلدية للاستفادة من هذه الخدمات.



وناقش الطرفان أهمية التعاون المشترك في التأمين على العمال والموظفين خاصة الذين يقومون بأعمال قد تشكل خطورة على حياتهم وذلك لضمان سلامتهم.

