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المجلس الاستشاري لوزارة العدل يعقد اجتماعه الدوري

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:03

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غزة-الرأي 
عقد المجلس الاستشاري لوزارة العدل اجتماعه الدوري في مقر الوزارة برئاسة وكيل الوزارة المستشار أ. أحمد الحتة، وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واستمع إلى تقرير مختصر عن أعمال الوزارة خلال الفترة الماضية.


وتم في الاجتماع مناقشة أولويات عمل المجلس الاستشاري للعام 2023م، وتم الاتفاق على العمل في عدة مجالات تتعلق بالتشريعات الناظمة، وتطوير منظومة العدالة، وتطوير العمل في مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف وملف حقوق الإنسان بالإضافة إلى تطوير العمل في الوسائل البديلة والمساندة، وتم المناقشة في مجالات عمل كل بند من بنود أولويات العمل.


من ناحية أخرى ناقش المجلس لائحته الداخلية الناظمة لعمله، وتم إبداء التعديلات والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في النقاش، وتم اعتمادها في نهاية المناقشة ورفعها للإصدار حسب الأصول، حيث تُنظم هذه اللائحة اجتماعات المجلس ومحاضره والقرارات الصادرة عنه بالإضافة إلى تشكيل لجان دائمة وفقاً لأولويات عمل المجلس.


ويضم المجلس أعضاء ممثلين من خبراء قانونيين وأكاديميين ومتخصصين في طبيعة عمل الوزارة.
 

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