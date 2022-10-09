وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد سير العملية التدريبية بمركز مهني دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تصدر807 شهادة عدم محكومية ووثقت 5060 معاملة عدلية وكالة الرأي الفلسطينية من مسافة صفر .. لحظة تنفيذ عملية حاجز شعفاط وكالة الرأي الفلسطينية عيادة الخدمات برفح تُقدم أكثر من 7 آلاف خدمة علاجية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستنكر إيقاف صحيفة أمريكية عمل مصور من غزة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تستقبل وفد من وحدة الشئون القانونية بمكتب مدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية والقدس الدولية تنفذ برنامح توعوي بعنوان معارف مقدسية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنهي استعداداتها لافتتاح موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تشرع بتنفيذ أُسبوع المكتبات المدرسية "مكتباتنا شراع...مناهجنا قلاع" وكالة الرأي الفلسطينية دائرة المرأة في وزارة التنمية تناقش اعداد الخطة التشغيلية 2023
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تعقد اجتماعًا مع أصحاب البسطات لمناقشة خطة تنظيم المدينة

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:06

111
111

غزة-الرأي
عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة اجتماعًا موسعًا مع أصحاب البسطات المؤقتة الواقعة في محيط مبنى البلدية، لمناقشة تنظيم عمل البسطات في الأماكن العامة، وشرح الجهود المبذولة من إدارة البلدية لملف البسطات العشوائية، لوضع الحلول المناسبة لمنع تكدس الساحات الخارجية بالبسطات.


وحضر الاجتماع رئيس البلدية د. علاء الدين البطة، ومدير وحدة الإشارة والضبط الميداني د. يوسف شبير، والقائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ورئيس قسم الإعلام والترويج أ. صائب لقان، ونائب مدير شرطة البلديات الرائد باسل اللحام، وقسم التفتيش والمتابعة بالبلدية، وأصحاب البسطات.


وفي بداية الحوار أكد د. البطة على أن هذا اللقاء جاء من أجل التشاور البنَّاء، ووضع الحلول المناسبة لإنهاء كافة أشكال التعدي على الأرصفة والطرقات وإنفاذ القانون، وعدم إشغال الأرصفة، مشيراً إلى البلدية تُتابع مع اللجنة المجتمعية "ملف البسطات" من أجل التعاون لوضع الحلول الجذرية والمناسبة لإنهاء هذا الملف.


وبين د. البطة أن الاجتماع يأتي لمتابعة ملف تنظيم البسطات المؤقتة والواقعة في محيط مبنى البلدية مع أصحابها بشكل مباشر، والاستماع لملاحظاتهم ومتابعتها مع الجهات المعنية، ووضع الحلول المناسبة لهذا الملف، والمساعدة في إظهار مدينة خان يونس وشوارعها في أبهى صورة، مشيرًا إلى أن البلدية تؤكد التزامها بتحقيق رضا المواطنين مع شريطة عدم التعدي على الأماكن العامة وإغلاقها.


وشدد د. البطة على ضرورة تكاتف الجهود جميعها من اللجنة المجتمعية والبلدية وأصحاب البسطات للخروج من الأزمة الراهنة، مضيفًا في ذات السياق إلى أن البلدية تدرس كافة الخيارات المتاحة من أجل تأمين مكان مناسب لأصحاب البسطات ولديها اتصالات مع كافة الجهات الحكومية لإنهاء هذا الملف بالكامل.


وأكد د. البطة على أن البلدية قد أعطت مهلة شهر كامل ليتمكن أصحاب البسطات من نقل مقتنياتهم من الطاولات والكراسي خلال ساعات الليل في أماكن أخرى مع الإبقاء على البسطة في المكان، وكذلك وجوب قيام أصحاب البسطات بتنظيف المكان بالكامل للتخفيف عن كاهل صناع الجمال، واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة من أصحاب البسطات للشروع مباشرةً في تنظيمها وتحقيق المصلحة العامة التي ينشدها كل حريص على مقدرات شعبنا.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟