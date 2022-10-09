بلدية خان يونس تعقد اجتماعًا مع أصحاب البسطات لمناقشة خطة تنظيم المدينة

غزة-الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة اجتماعًا موسعًا مع أصحاب البسطات المؤقتة الواقعة في محيط مبنى البلدية، لمناقشة تنظيم عمل البسطات في الأماكن العامة، وشرح الجهود المبذولة من إدارة البلدية لملف البسطات العشوائية، لوضع الحلول المناسبة لمنع تكدس الساحات الخارجية بالبسطات.



وحضر الاجتماع رئيس البلدية د. علاء الدين البطة، ومدير وحدة الإشارة والضبط الميداني د. يوسف شبير، والقائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ورئيس قسم الإعلام والترويج أ. صائب لقان، ونائب مدير شرطة البلديات الرائد باسل اللحام، وقسم التفتيش والمتابعة بالبلدية، وأصحاب البسطات.



وفي بداية الحوار أكد د. البطة على أن هذا اللقاء جاء من أجل التشاور البنَّاء، ووضع الحلول المناسبة لإنهاء كافة أشكال التعدي على الأرصفة والطرقات وإنفاذ القانون، وعدم إشغال الأرصفة، مشيراً إلى البلدية تُتابع مع اللجنة المجتمعية "ملف البسطات" من أجل التعاون لوضع الحلول الجذرية والمناسبة لإنهاء هذا الملف.



وبين د. البطة أن الاجتماع يأتي لمتابعة ملف تنظيم البسطات المؤقتة والواقعة في محيط مبنى البلدية مع أصحابها بشكل مباشر، والاستماع لملاحظاتهم ومتابعتها مع الجهات المعنية، ووضع الحلول المناسبة لهذا الملف، والمساعدة في إظهار مدينة خان يونس وشوارعها في أبهى صورة، مشيرًا إلى أن البلدية تؤكد التزامها بتحقيق رضا المواطنين مع شريطة عدم التعدي على الأماكن العامة وإغلاقها.



وشدد د. البطة على ضرورة تكاتف الجهود جميعها من اللجنة المجتمعية والبلدية وأصحاب البسطات للخروج من الأزمة الراهنة، مضيفًا في ذات السياق إلى أن البلدية تدرس كافة الخيارات المتاحة من أجل تأمين مكان مناسب لأصحاب البسطات ولديها اتصالات مع كافة الجهات الحكومية لإنهاء هذا الملف بالكامل.



وأكد د. البطة على أن البلدية قد أعطت مهلة شهر كامل ليتمكن أصحاب البسطات من نقل مقتنياتهم من الطاولات والكراسي خلال ساعات الليل في أماكن أخرى مع الإبقاء على البسطة في المكان، وكذلك وجوب قيام أصحاب البسطات بتنظيف المكان بالكامل للتخفيف عن كاهل صناع الجمال، واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة من أصحاب البسطات للشروع مباشرةً في تنظيمها وتحقيق المصلحة العامة التي ينشدها كل حريص على مقدرات شعبنا.

