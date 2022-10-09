" ثابت "يستقبل عدداً من طالبات مكتبات المدارس بشرق غزة

غزة-الراي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت طالبات وزهرات مكتبات مدارس الفرقان، وفهد الأحمد الصباح، والزيتون الأساسية التابعة لمديرية تعليم شرق غزة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن نشاطات هذه المدارس في أسبوع المكتبات المدرسية "مكتباتنا شراع.. مناهجنا قلاع"



وشارك في اللقاء أ. ماجد لولو مدير دائرة المختبرات والمكتبات، وأ. فرج السرحي رئيس قسم المكتبة الإلكترونية، والمعلمات إلهام شاهين وصفاء كحيل ولمى عبد الرحيم.

ورحّب ثابت بالوفد الزائر، مشيداً بنشاطات المكتبات المدرسية والطلبة، لافتاً إلى أن الوزارة تُطلق هذا العام أسبوع المكتبات تحت شعار" مكتباتنا شراع ومناهجنا قلاع" للتأكيد على دور المدرسة في العلم والتأكيد على دعم ومناصرة أهل القدس ورفض مناهج الاحتلال الإسرائيلي المُحرّفة.



وخلال اللقاء قدّمت الزهرات الشكر للدكتور زياد ثابت وطاقم الوزارة على الإنجازات التعليمية في مختلف المجالات والاهتمام في المكتبات المدرسية.

