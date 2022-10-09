انضمام 20 معتقلًا للإضراب المفتوح عن الطعام

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الأحد، عن انضمام 20 معتقلا جديدا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، ليرتفع عدد المعتقلين المضربين إلى 50 أسيرا.

وتأتي هذه الخطوة كإسناد للأسرى الإداريين الثلاثين المضربين عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.

يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

مرفق أسماء الدفعة الثانية من الأسرى الذين انضموا للإضراب، وهم من سجني "النقب"، و"عوفر":

من "عوفر":

1.عبد الرازق فراج

2.محمد وائل

3.صقر رقبان

4.محمد فرج

5.عدي عبيات

6. حمزة سويطي (معتقل إداري)

7. باسل دعامسة (معتقل إداري)

8. أحمد عدوي (معتقل إداري)

9. محمد عطالله اللحام

10. رويد الهندي

من "النقب":

11. يحيى محمد علي زهران

12. حسن علي أحمد

13. محمد الجابري (معتقل إداري)

14. أشرف السجدي (معتقل إداري)

15. أحمد محمد الخطيب

16. شفيق صعابنة

17. محمد صعابنة

18. راني قوار

19. أحمد عبد الكريم

20. فادي عبد الله خيزران