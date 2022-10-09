وكالة الرأي الفلسطينية " ثابت "يستقبل عدداً من طالبات مكتبات المدارس بشرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعقد اجتماعًا مع أصحاب البسطات لمناقشة خطة تنظيم المدينة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الاستشاري لوزارة العدل يعقد اجتماعه الدوري وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث سبل تعزيز التعاون مع شركة الملتزم للتأمين والاستثمار وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يتفقد سير العملية التدريبية بمركز مهني دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تصدر807 شهادة عدم محكومية ووثقت 5060 معاملة عدلية وكالة الرأي الفلسطينية من مسافة صفر .. لحظة تنفيذ عملية حاجز شعفاط وكالة الرأي الفلسطينية عيادة الخدمات برفح تُقدم أكثر من 7 آلاف خدمة علاجية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستنكر إيقاف صحيفة أمريكية عمل مصور من غزة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تستقبل وفد من وحدة الشئون القانونية بمكتب مدير عام الشرطة
أخبار » الأخبار الحكومية

انضمام 20 معتقلًا للإضراب المفتوح عن الطعام

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الأحد، عن انضمام 20 معتقلا جديدا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، ليرتفع عدد المعتقلين المضربين إلى 50 أسيرا.

وتأتي هذه الخطوة كإسناد للأسرى الإداريين الثلاثين المضربين عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.

يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

مرفق أسماء الدفعة الثانية من الأسرى الذين انضموا للإضراب، وهم من سجني "النقب"، و"عوفر":

من "عوفر":

1.عبد الرازق فراج

2.محمد وائل

3.صقر رقبان

4.محمد فرج

5.عدي عبيات

6. حمزة سويطي (معتقل إداري)

7. باسل دعامسة (معتقل إداري)

8. أحمد عدوي (معتقل إداري)

9. محمد عطالله اللحام

10. رويد الهندي

من "النقب":

11. يحيى محمد علي زهران

12. حسن علي أحمد

13. محمد الجابري (معتقل إداري)

14. أشرف السجدي (معتقل إداري)

15. أحمد محمد الخطيب

16. شفيق صعابنة

17. محمد صعابنة

18. راني قوار

19. أحمد عبد الكريم

20. فادي عبد الله خيزران

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟