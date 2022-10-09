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العمل تشارك بورشة حول واقع السوق المحلي وآفاق العمل عن بعد

09 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:10

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غزة-الرأي
شاركت وزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة لخدمات التشغيل،أمس  في ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين – فرع رفح، للحديث عن واقع سوق العمل المحلي، وآفاق العمل عن بعد.


واستعرض م. أحمد النبريص مدير دائرة تنمية التشغيل أهم معطيات الخريجين والتخصصات الواعدة في مجال العمل عن بعد، وطرق وأساليب الدخول إلى هذا السوق.


وقدم النبريص تعريفا عن بعض منصات العمل عن بعد، واستعرض إنجازات وزارة العمل بالخصوص بدءا بالاستراتيجية الوطنية للعمل عن بعد، ورئاسة المجلس الوطني للعمل عن بعد، والمشاريع التي تم تنفيذها، والمؤتمر الأول الذي يتم التحضير لانعقاده خلال الفترة المقبرة.
 

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