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بلدية الزهراء تعقد لقاءً تحضيريًا لتشكيل لجان أحياء

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:33

بلدية الزهراء تعقد لقاءً تحضيريًا لتشكيل لجان أحياء (1)
بلدية الزهراء تعقد لقاءً تحضيريًا لتشكيل لجان أحياء (1)

غزة- الرأي

عقدت بلدية الزهراء، لقاء تحضيريًا بمشاركة فاعلة من سكان المدينة، وبحضور رئيس البلدية أ. مروان حمد وأعضاء المجلس البلدي أ.شادي أبوصبحة، وأ.عمار أبومدين؛ لتشكيل لجان الأحياء في المناطق (1،2،3).

في مستهل اللقاء، رحب رئيس بلدية الزهراء بالحضور وثمّن استجابتهم ومشاركتهم الفاعلة، موضحا أن البلدية أولّت اهتماماً بالتواصل مع المجتمع وجسدت ذلك من خلال خطتها التشغيلية التي صممت خلالها العديد من الأنشطة التي تعزز الشراكة مع المجتمع المحلي.

وقال إن البلدية من خلال تشكيل لجان الأحياء تسعى للتعرف على احتياجات ومشاكل السكان، وتطبيق مفهوم التخطيط التشاركي، واستقبال مقترحات لتطوير الأحياء.

بدوره، قدّم مسؤول ملف لجان الأحياء أ.شادي أبوصبحة شرحاً مفصلا عن اللجان ومهامها والشروط الواجب توفرها في العضو الذي سيمثل لجنة الحي، وكذلك مراحل تشكيلها واعتمادها.

وأفاد أبو صبحة بأن البلدية ستستكمل خلال هذه المرحلة اللقاءات التحضيرية مع باقي مناطق المدينة لتطلق بعدها المرحلة التالية، والتي تتمثل في فتح باب التسجيل لمن يرغب بالانتساب لعضوية اللجان.

بلدية الزهراء تعقد لقاءً تحضيريًا لتشكيل لجان أحياء بلدية الزهراء تعقد لقاءً تحضيريًا لتشكيل لجان أحياء (1) 311004230_3312462969032327_9091900311359846055_n
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