بلدية دير البلح تفتتح موسم جني ثمار البلح

الوسطى- الرأي



افتتحت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة موسم جني ثمار البلح للموسم الحالي 2022 في بيارة أبو شاهين الواقعة جنوب المدينة بحضور عدد من المخاتير والمزارعين.

وافتتح الموسم رئيس البلدية دياب الجرو بالحديث عن موسم جني النخيل وأهميته للعديد من مواطني المدينة حيث أنه يشكل قيمة اعتبارية ومكانة في نفوس الأهالي.

وبين أن الإنتاج السنوي للنخيل لهذا العام قد يصل إلى النصف، فيما يتراوح في الموسم العادي 4000-5000 طن من النخيل.

وعزا تراجع الموسم إلى التغيرات المناخية التي طرأت بداية تلقيح الزرع، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشجار بسوسة النخل لافتاً إلى الجهود المستمرة للتغلب عليها وزرع العديد من الأشجار.

وقال: يبلغ عدد أشجار النخيل في المدينة حوالي 20000 شجرة نخيل 90% منها مثمر والباقي أنواع أخرى، وأضاف: اغلب انواع النخل هو الحياني.