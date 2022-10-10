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بقيمة 158 ألف شيكل

الشرطة المجتمعية تُنهي 12 خلافاً مالياً في محافظات القطاع

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:43

الشرطة المجتمعية تُنهي 12 خلافاً مالياً في محافظات القطاع
الشرطة المجتمعية تُنهي 12 خلافاً مالياً في محافظات القطاع

غزة-الرأي

أنهت الشرطة المجتمعية في محافظات قطاع غزة 12 خلافاً مالياً بقيمة 158 ألف و700 شيكل، وذلك على خلفية معاملات "بيع وشراء تجارية، وديون شرعية " بين عدد من المواطنين.

وذكرت الشرطة المجتمعية في محافظة رفح أنها أنهت خلافاً مالياً بقيمة 7500 شيكل، وذلك على خلفية عدم الإيفاء بدفع الأقساط المستحقة لمعاملة تجارية تمثلت في "بيع و شراء أدوات كهربائية" بين اثنين من المواطنين.

كما وأنهت الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس 3 خلافات مالية بقيمة 66 ألف و400 شيكل، بين عدد من المواطنين على إثر معاملات تجارية بينهم.

وأشارت الشرطة المجتمعية إلى إنهائها 3 خلافات مالية في محافظة الوسطى، بلغت قيمتها 11 ألف و"200" شيكل على خلفية ديون شرعية ومعاملات تجارية أفرج خلال إحداها عن موقوف بذمة مالية.

وفي السياق ذاته، أنهت الشرطة المجتمعية في مركز شرطة الشاطئ بمحافظة غزة خلافاً مالياً على إثر قضية محالة من النيابة العامة وذلك حول خلاف مالي بقيمة 64 ألف و600 شيكل بين اثنين من المواطنين لمعاملة تجارية بينهما.

فيما أنهت الشرطة المجتمعية في محافظة شمال غزة 3 خلافات مالية بلغت قيمتها 9 آلاف شيكل بين مواطنين على إثر ديون وخلافات تجارية.

ولفتت الشرطة المجتمعية إلى أنها عملت مع جمع أطراف الخلافات، وطرحت الحلول المناسبة وصولاً إلى إنهاء الخلافات حسب الأصول.

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